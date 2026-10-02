Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

Turniiril osalevate 37 meeskonna seas 30. asetust omav Eesti loositi eelvalikturniiri A-alagruppi, kus ta vastasteks on Kosovo (28.), Gibraltar (33.) ja turniiri korraldajamaa San Marino (35.).

Eelvalikturniiril osalevad 12 meeskonda, kes on jagatud kolme alagruppi. Iga alagrupi võitja pääseb valikturniiri põhiringi. Mängud peetakse 2027. aasta 19. kuni 24. jaanuarini.

Juhul kui Eesti noortekoondis kordab eelmise valiktsükli edu ja pääseb eelvalikturniirilt edasi, ootavad teda valikturniiri 4. grupis Tšehhi (7.), Türgi (13., alagrupiturniiri korraldaja) ja Läti (16.). Need mängud peavad olema peetud vahemikus 30. märtsist kuni 4. aprillini.

Põhivalikturniiri seitsme alagrupi võitjad ja finaalturniiri korraldaja Kasahstan selgitavad tuleva aasta 26. septembrist kuni 3. oktoobrini Euroopa noortemeistri.

Sel hooajal on Eesti noortekoondise kandidaadid kogunenud laagrisse juba kahel korral. Peatreener Dmitri Skiperski käe all on saalijalgpallitarkust kogutud 18. ja 19. augustil ning käesoleval nädalal 1. ja 2. oktoobril.

Eelmises valiktsüklis suutis Eesti eelmise aasta alguses Sillamäel peetud eelvalikturniiri alagrupi võita, alistades Põhja-Makedoonia 3:1 ja Gibraltari 8:3. Tšehhis peetud põhivalikturniiril punktiarvet avada ei õnnestunud: kaotati Kreekale 3:5, Tšehhile 0:2 ja Poolale 1:8.

Moldovas peetud finaalturniiril kaitses Euroopa meistri tiitlit Portugal, kes esikohakohtumises alistas lisaajal Hispaania 3:2. Eelmise aasta 5. oktoobril toimunud finaalmängu üheks kohtunikuks oli Eesti vilemees Grigori Ošomkov.