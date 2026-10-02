Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

Esialgu pidi koondisega Rahvuste motokrossile minema Harri Kullas, kuid paraku Kullas kukkus septembri alguses Langel toimunud Eesti meistrivõistluste etapil ning oli sunnitud puusavigastuse tõttu suurvõistluselt eemale jääma. Tema asemel pääses koosseisu Tilk, kes sarnaselt Leokile debüteerib Rahvuste motokrossil. Talviku on seega Eesti koondise kõige kogenum liige.

"Meil on sel aastal noor koondis. Mina ise olen Rahvuste motokrossil osalenud juba viis või kuus korda. Ernees olen kohal juba teist korda. Väga hea tunne on siin olla," rääkis Talviku ERR-ile. "Eks Kaareli ja Sebastiani jaoks on ikka natukene teistmoodi üritus. Võib-olla homme (laupäeval - toim.) jõuab see reaalsuspauk kohale. Kindlasti üritame tiimitöö omavahel väga heaks saada, kuid kõigil on kindlasti omad eesmärgid ka."

Ernee rada on Talvikule igati meeltmööda. "Mulle meeldib see pinnas siin. See on Prantsusmaa radadele väga omapärane. See on vähem kivisem kui teised rajad. Meeldib ka raja layout, mis käib pidevalt üles-alla. Siia kohapeale tulles alati vaatad, et ohhoo, päris suur mägi! Aga tegelikult on äge ja atmosfäär raja ääres on kindlasti märkimisväärne," selgitas Talviku.

Talviku sõnul on Eesti noorel koosseisul selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele: "Kõik on võimalik. Esiteks peavad kõik poisid lõpuni tulema. Tehnika peab korras olema. Võitlejahinge on väga palju vaja. Ma kindlaid tulemusi või kohti ei hakkaks välja tooma. Las meie teod räägivad enda eest. Meil on vägev koondis. Eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali."

Talviku lasi endale Rahvuste motokrossiks teha Eesti lipuvärvides soengu. "Eelmisel aastal alustasime sellega. Tol hetkel ei teadnud, et sellest võiks traditsioon saada, aga nüüd üritame seda traditsiooniks teha. Kuna minu tüdrukusõber on juuksur, siis tal olid kõik värvid ja asjad kaasas ning täna hommikul sai soeng kiirelt tehtud. Kuna rahvuste motokross on suur ja ainukordne üritus aastas, siis lisasin väikest eripära. Oma rahvust tuleb esindada, patrioot nagu ma olen. Endal on äge enesetunne ja nii võib starti minna küll."