Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

Tänavust MK-hooaega Eesti rekordiga alustanud kiiruisutaja Marten Liiv jätkas samas hoos ka teisel võistluspäeval, kus parandas rahvusrekordit nii 500 kui 1500 m distantsil.

Avapäeval enda põhialal ehk 1000 meetris rekordit parandanud Liiv alustas teist päeva rekordiga poole lühemal maal, saades 500 meetris ajaga 34,12 üheksanda koha. Varasem rekord oli tänavu jaanuaris Calgarys uisutatud 34,31.

Esikoha sai taas ameeriklane Jordan Stolz ajaga 33,88, järgnesid poolakas Damian Žurek (+0,02) ja hiinlane Gao Tingyu (+0,05). B-grupis võistelnud Joonas Valge sai seal 34. koha ajaga 36.10.

Hooaja kahel esimesel etapil teeb Liiv kaasa ka 1500 meetris, kus ta sai sel korral 15. koha uut Eesti rekordit tähistava 1.44,51-ga. Senine tippmark oli pea neli aastat tagasi Calgarys uisutatud 1.46,11.

Esikoha sai 19-aastane hiinlane Liu Hanbin ajaga 1.43,03, järgnesid kanadalane Antoine Gelinas-Beaulieu (+0,25) ja austerlane Gabriel Odor (+0,31).

500 meetrit on kavas ka viimasel võistluspäeval, kus Valge võistleb taas B- ja Liiv A-grupis.