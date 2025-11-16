X!

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Kiiruisutamine

Tänavust MK-hooaega Eesti rekordiga alustanud kiiruisutaja Marten Liiv jätkas samas hoos ka teisel võistluspäeval, kus parandas rahvusrekordit nii 500 kui 1500 m distantsil.

Avapäeval enda põhialal ehk 1000 meetris rekordit parandanud Liiv alustas teist päeva rekordiga poole lühemal maal, saades 500 meetris ajaga 34,12 üheksanda koha. Varasem rekord oli tänavu jaanuaris Calgarys uisutatud 34,31.

Esikoha sai taas ameeriklane Jordan Stolz ajaga 33,88, järgnesid poolakas Damian Žurek (+0,02) ja hiinlane Gao Tingyu (+0,05). B-grupis võistelnud Joonas Valge sai seal 34. koha ajaga 36.10.

Hooaja kahel esimesel etapil teeb Liiv kaasa ka 1500 meetris, kus ta sai sel korral 15. koha uut Eesti rekordit tähistava 1.44,51-ga. Senine tippmark oli pea neli aastat tagasi Calgarys uisutatud 1.46,11.

Esikoha sai 19-aastane hiinlane Liu Hanbin ajaga 1.43,03, järgnesid kanadalane Antoine Gelinas-Beaulieu (+0,25) ja austerlane Gabriel Odor (+0,31).

500 meetrit on kavas ka viimasel võistluspäeval, kus Valge võistleb taas B- ja Liiv A-grupis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

12:27

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit Uuendatud

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

10:50

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

10:21

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

09:48

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

09:12

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

08:14

Finaali jõudnud Glinka kindlustas pääsu Austraalia lahtistele

laskesuusatamine

15.11

Zahkna: selliste võistluste eesmärk on saada kindlust ja mul see õnnestus

15.11

Zahkna tuli Rootsis kaheksandaks, Siimer 14.

15.11

Susan Külm: oli natuke rabistavaid vigu

15.11

Ermits: oleksin pidanud natuke varem julgemalt sõitma hakkama

jäähoki

11:46

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

11:11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

15.11

Hokiliigas olid liidrid võidukad

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

freestyle suusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

kahevõistlus

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

suusatamine

15.11

Kalev ja Pulles sõitsid Olosel 30 hulka

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

kiiruisutamine

08:46

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

12.11

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

suusahüpped

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

iluuisutamine

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

mäesuusatamine

12:22

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

jääkeegel

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo