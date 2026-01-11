Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha
Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas Poolas Tomaszow Mazowieckis toimunud kiiruisutamise Euroopa meistrivõistluste viimasel võistluspäeval 500 meetri distantsil viienda koha.
Reedel 1000 meetri distantsil kolmanda koha saanud ning sellega oma karjääri kolmanda täiskasvanute EM-medali teeninud Liiv uisutas pühapäeval välja aja 35,249, millega kaotas neljandaks tulnud hollandlasele Merijn Scheperkampile vaid 0,03 sekundiga.
Kaks kirkamat medalit jätsid koju Damian Zurek (34,527) ning Marek Kania (+0,294); norralane Björn Magnussen kaotas Zurekile juba enam kui poole sekundiga (+0,596). Medal jäi Liivi jaoks seega 0,126 sekundi kaugusele.
Novembri keskel sõitis Liiv Salt Lake City MK-etapil 500 meetri distantsi Eesti rekordiks 34,12.
Toimetaja: Anders Nõmm