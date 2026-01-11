Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

Kaks kirkamat medalit jätsid koju Damian Zurek (34,527) ning Marek Kania (+0,294); norralane Björn Magnussen kaotas Zurekile juba enam kui poole sekundiga (+0,596). Medal jäi Liivi jaoks seega 0,126 sekundi kaugusele.

Reedel 1000 meetri distantsil kolmanda koha saanud ning sellega oma karjääri kolmanda täiskasvanute EM-medali teeninud Liiv uisutas pühapäeval välja aja 35,249, millega kaotas neljandaks tulnud hollandlasele Merijn Scheperkampile vaid 0,03 sekundiga.

