Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

Kiiruisutamine
Foto: ERR
Kiiruisutamine

Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas Saksamaal Inzellis toimunud MK-hooaja viimasel etapil oma karjääri teise pjedestaalikoha ning sai hooaja kokkuvõttes kuuenda koha nii 500 kui 1000 meetri distantsil.

Liiv kerkis reedel teist korda oma karjääris MK-etapil pjedestaalile, kui teenis 500 meetri distantsil kolmanda koha. Etapp lõppes tagasihoidlikumalt - Liiv sai 1000 meetris kaheksanda ja 500 meetri teisel läbimisel üheksanda koha - aga MK-hooaja peale oli ta mõlemal distantsil kuues. 9. jaanuaril teenis ta Poolas toimunud EM-il pronksi.

Kiiruisutamistreener Mart Markus külastas ETV spordisaate stuudiot ning ütles, et ootused kahe nädala pärast algava Milano Cortina olümpia eel on suuremaks läinud.

"Viimane nädalavahetus näitas seda, et tema põhiala ei olegi enam 1000 meetrit, väga head tulemused võivad tulla ka 500 meetris. Heade juhuste kokku langemisel võivad tulla kohad medali juures, medali lähedal. Samamoodi on ka reaalne, et võib kümnenda koha juures koht tulla," sõnas Markus. "Reedene 500 oli väga hea, start tuli hästi välja ja ta kaotas maailma parimatele väga-väga vähe. Damian Žurek ja Jordan Stolz on praegu valitsejad, kolmas koht on vaba, aga selle peale on kuus-seitse uisutajat, kes võivad sinna mängu sekkuda."

"[Liiv] on stabiilne. Kui oled MK-sarjas 500 meetris ja 1000 meetris kuues, tähendab seda, et oled stabiilse hooaja teinud," lisas ta. "Kiiruslikud võimed on läinud paremaks, eriti just 500 meetris. Mis tema murekoht on, on 1000 meetri teine pool. See kipub natuke ära vajuma, laktaat tuleb kiiresti jalga. Sellele pole veel lahendust leitud."

Mart Markus ja Anu Säärits Autor/allikas: ERR

Kiiruisutamise programm algab olümpial 7. veebruaril, Liiv võistleb 1000 meetri distantsil 11. ja 500 meetri distantsil 14. veebruaril. Mida veel nende viimase kahe nädala jooksul lihvida annab? "Viimaste nädalatega hakatakse vormi teritama, kindlasti mentaalne pool. See pole maailma karika karusell, kus sul on kuus võimalust sõita, seal on ainult üks võimalus ja kui teed seal tulemuse ära, siis ongi medal kaelas," arvas Markus.

"Arvatavasti on [Milanos] aeglasem jää kui viimasel MK-etapil Inzellis, aga täpne kiirus selgubki veebruari alguses, kui on esimene testvõistlus," lisas ta. "Eesti juuniorid on seal korra võistelnud, see on teistmoodi – laohoonesse sisuliselt tehtud jäähall."

Liivi jaoks on tegemist kolmanda olümpiaga, kas tema kangelasteod võiksid motiveerida ka Eesti noori järgmisi sammu tegema? "Meie noorte seis on väga hea, paljud noored on oma vanustes maailma parimad. Meil on juunior, kes on top-20 maailmas. Töö käib, tingimused pole ideaalsed, aga lähevad kogu aeg paremaks," vastas Markus.

"Eks me loodame ikka, et ühel päeval on Tallinnas Härma ovaalil katus peal ja saame kvaliteetsemalt treenida," lõpetas treener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

