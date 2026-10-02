Horse Show algas Läti ratsaniku võiduga, parim eestlane oli Kaleta

Reedeses põhisõidus, kus takistuste kõrgused ulatusid 140 sentimeetrini, läks starti 40 võistlejat. Raja suutis neist puhtalt läbida 14 võistluspaari. Kiireima aja sai kirja Lätit viimastel kahtedel olümpiamängudel esindanud Kristaps Neretnieks hobusega Quintair.

Parima eestlasena suutsid Susan Kaleta ja ratsu Hudson Hornet läbida parkuuri teise ajaga. "Väga õnnelik, arvestades seda melu siin. See hobune ei ole just kõige stabiilsem siin, sest ta on peast piisavalt kuum. Mul on väga raske siin väikses maneežis soojendada teda, aga tulemus oli ju selline, et selle üle ei saa kurta," ütles Kaleta.

Laupäeval jätkatakse takistussõiduga ning põhiparkuuri kõrgused ulatuvad juba 145 sentimeetrini. Lisaks selguvad võitjad kõrgetasemelises koolisõidus.