Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

Liiv läbis distantsi ajaga 1.09,610, millega jäi enda isiklikule rekordile alla veidi vähem kui kolme sekundiga.

29-aastasele Liivile on see täiskasvanute EM-ilt karjääri kolmandaks medaliks ja esimeseks 1000 meetri distantsil. 2023. aastal tuli ta Hamaris pronksmedalile sprindi mitmevõistluses ja aasta hiljem Heerenveenis hõbemedalile 500 meetris.

Euroopa meistriks tuli poolakas Damian Zurek (1.08,551), kellele Liiv kaotas 1,06 sekundiga. Hõbemedali teenis hollandlane Tim Prins (+0,80).

Esimesena jäi pjedestaalilt välja hollandlane Merijn Scheperkamp, kes oli eestlasest vaid 0,04 sekundit aeglasem. Kuue parema hulka mahtusid veel poolakad Piotr Michalski (+1,24) ja Marek Kania (+1,50).

Pühapäeval on Liiv võistlustules 500 meetris.