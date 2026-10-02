Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

Valitsev Eesti korvpallimeister jäi võõras saalis Ventspilsile alla 85:92 (23:25, 32:27, 13:20, 17:20). Otsustav pööre sündis kolmanda veerandaja lõpus, kui Ventspils haaras üle pika aja juhtohjad. Viimase veerandaja alguses oli seis veel tasavägine, kuid Ventspils tormas 8:1 vahespurdi abil eest ära ning Tartu Ülikool enam kuuest punktist lähemale ei jõudnud.

Omar El-Sheikh viskas Tartu meeskonna parimana 20 punkti ja hankis lauast kaheksa palli. Keith Palek tõi 17, Robert Valge 13 ja Mack Smith-McEwen 11 punkti. Võitjate resultatiivseim oli Kristofers Karlsons, kelle arvele kogunes 17 punkti, viis korvisöötu ja kolm lauapalli. Kristen Kasemets panustas Ventspilsi võitu 15 punkti.

Ventspilsil on samuti tabelis kirjas kaks võitu ja üks kaotus. Järgmisel reedel võõrustab Tartu Ülikool Eesti-Läti liigas Riia Zellit (2-0).