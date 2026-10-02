X!

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis läheb Rahvuste liiga kodumängule Luksemburgiga vastu kaotusteta. See on kergitanud enesekindlust ja lisanud veelgi soovi jätkata liigas tõusvas joones.

Eesti jalgpallikoondis viigistas Rahvuste liiga kahes esimeses kohtumises võõrsil Islandi ja Bulgaariaga. Kuna seekordne koondiseaken on tavatult pikk, neljamänguline, peab jaguma energiat ja mängunälga ka kodumängudeks. Esimesena ootab laupäeval ees Luksemburg, kes võitis Bulgaariat, aga kaotas Islandile.

"Meeskond, kes tahab palliga mängida. Vahel nad on ka liiga julged, peame olema kompaktsed ja oma mängu peale suruma," iseloomustas poolkaitsja Kevor Palumets laupäevast vastast. "Kui jääme enda mängule kindlaks, mängime enda mängu, mitte vastaselt lähtuvalt, siis homme on koht, kus tahame võita," lisas ta.

Kodumängudele vastu minnes on koondis püsinud kaotuseta. See on andnud positiivset emotsiooni, kuid pilvedesse ei tõusta, sest peatreeneri sõnul on võit alati tiimi eesmärk.

"Igaks mänguks, isegi kui läheme Itaalia vastu mängima, siis plaan lõpuks treenerite peas on, kuidas see mäng lõpuks võita. See on alati. Vähemalt minul on niimoodi," sõnas Henn. "Tahame sellega jätkata. Mida meie veel treeneritena saame teha, luua paremaid võimalusi ja aidata mängijaid veel parematesse positsioonidesse."

Eesti koondise kodumängust Luksemburgiga teevad laupäeval algusega kell 18.45 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgpalliuudised

22:56

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

22:40

Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

21:25

Saalijalgpalli meistriliiga algas tiitlikaitsja Bunker Partneri napi võiduga

19:50

Neli väravat viisid Tammeka karikavõistlustel veerandfinaali

17:46

Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

16:06

Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

14:57

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

08:38

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

08:05

Metsa taaskohtumine endise klubikaaslasega jääb ära

01.10

Rootsi jalgpallikoondist kimbutab haigustelaine

01.10

Luksemburg jäi Eesti-mängu eel vigastuse tõttu kaptenist ilma

01.10

Jalgpallihaigla korraldab Rahvuste liiga mängu eel fännirongkäigu

01.10

Saalijalgpalli kõrgliiga uus hooaeg algab valitseva meistri mänguga

01.10

Rootsit tabas Rahvuste liiga mängu eel haigustelaine

01.10

Barcelona lõi kuus väravat, Inglismaa tipud viigistasid Prantsusmaal

fotod

sport.err.ee värsked uudised

23:12

Magnus Kirt korraldas oma sünnilinna noortele eriseansi

22:21

Horse Show algas Läti ratsaniku võiduga, parim eestlane oli Kaleta

22:05

ETV spordisaade, 2. oktoober

21:41

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

21:19

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

20:51

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

20:22

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

19:10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

18:36

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

14:20

Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

13:46

Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

13:08

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo