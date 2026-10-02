Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

Eesti jalgpallikoondis läheb Rahvuste liiga kodumängule Luksemburgiga vastu kaotusteta. See on kergitanud enesekindlust ja lisanud veelgi soovi jätkata liigas tõusvas joones.

Eesti jalgpallikoondis viigistas Rahvuste liiga kahes esimeses kohtumises võõrsil Islandi ja Bulgaariaga. Kuna seekordne koondiseaken on tavatult pikk, neljamänguline, peab jaguma energiat ja mängunälga ka kodumängudeks. Esimesena ootab laupäeval ees Luksemburg, kes võitis Bulgaariat, aga kaotas Islandile.

"Meeskond, kes tahab palliga mängida. Vahel nad on ka liiga julged, peame olema kompaktsed ja oma mängu peale suruma," iseloomustas poolkaitsja Kevor Palumets laupäevast vastast. "Kui jääme enda mängule kindlaks, mängime enda mängu, mitte vastaselt lähtuvalt, siis homme on koht, kus tahame võita," lisas ta.

Kodumängudele vastu minnes on koondis püsinud kaotuseta. See on andnud positiivset emotsiooni, kuid pilvedesse ei tõusta, sest peatreeneri sõnul on võit alati tiimi eesmärk.

"Igaks mänguks, isegi kui läheme Itaalia vastu mängima, siis plaan lõpuks treenerite peas on, kuidas see mäng lõpuks võita. See on alati. Vähemalt minul on niimoodi," sõnas Henn. "Tahame sellega jätkata. Mida meie veel treeneritena saame teha, luua paremaid võimalusi ja aidata mängijaid veel parematesse positsioonidesse."

Eesti koondise kodumängust Luksemburgiga teevad laupäeval algusega kell 18.45 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.