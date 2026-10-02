Saalijalgpalli meistriliiga algas tiitlikaitsja Bunker Partneri napi võiduga

Esimesel poolajal lõid meeskonnad väravaid kahekaupa. Alguses läks Bunker Partner 2:0 juhtima, siis Saku Sporting 2:2 viigistas, kusjuures sakulaste avavärava lõi nende väravavaht, saalijalgpallimeistrivõistlustel debüüdi teinud Robin Miguel Ortega. Kuid poolaja võitis 4:2 Bunker Partner.

Teise poolaja esimese 62 sekundiga lõid värava mõlemad meeskonnad, alguses lõi Mark Ivanov oma kübaratrikiks 5:2 ja seejärel lõid väljakuperemehed kohe ühe vastu.

Poolaja keskel vähenes tiitlikaitsja edu üheväravaliseks – 5:4. Kuid kiiresti taastas Tallinna meeskond kaheväravalise edu – 6:4 - ja varsti taastati ka kolmeväravaline edu – 7:4.

Viimased sõnad jäi siiski väljakuperemeestele, sest kaks minutit enne mängu lõppu tehti kodumeeskonna poolt vaadatuna seisuks 5:7 ja 1.17 enne lõppu oli vahe vaid üks värav - 6:7. Selle skooriga mäng lõppeski.

Kahel eelmisel hooajal meistriliiga võitnud FC Bunker Partnerile oli laupäevane võit väikeseks juubeliks, nimelt ollakse nüüd meistriliigas kaotuseta 25 mängu järjest. Viimati lahkuti väljakult kaotusega üle-eelmise hooaja põhiturniiri viimases voorus, kui 2025. aasta 16. veebruaril kaotati Kopli Coolbetile 2:6.

Avavooru teises selle nädalavahetuse kohtumises on pühapäeval Jõhvi spordihallis kell 15 vastamisi Jõhvi FC Phoenix – Tartu Ravens Futsal.



Avavooru viimane kohtumine Narva United Coolbet – Pärnu SJK Hagalaz on edasi lükatud 12. detsembrile.



Kuus meistriliiga meeskonda mängivad põhiturniiril kolm ringi. Põhiturniiri neli paremat pääsevad poolfinaali.