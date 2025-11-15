X!

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Kiiruisutamine

Marten Liiv alustas kiiruisutamise maailm karika sarja Salt Lake Citys isikliku rekordi ja seitsmenda kohaga 1000 meetri distantsil.

Liiv uisutas kiirel jääl aja 1.06,73, mis ületas tema nelja aasta eest samas kohas püstitatud rahvusrekordi 37 sajandiksekundiga.

2002. aasta olümpiaareen on rekordite tegemiseks igati sobilik koht ja esitosinast vaid neli meest jätsid võimaluse oma isiklikku tippmarki nihutada kasutamata.

Üks neist oli maailmarekordimees Jordan Stolz (Ameerika Ühendriigid), kes sai võidutulemuseks 1.05,66. Tema 2024. aasta jaanuaris püstitatud maailmarekord on 1.05,37.

Teiseks tuli poolakas Damian Žurek (1.06,02) ja kolmandaks hollandlane Jenning De Boo (1.06,34).

B-grupi võistlusel osales ka Joonas Valge, kes oli 40 mehe konkurentsis 37., kuid tulemus 1.11,22 tähistab ka tema jaoks isiklikku rekordit.

Laupäeval on kavas 500 ja 1500 meetri distantsid ning Liiv peaks kaasa tema mõlemal, Valge üksnes lühemal maal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

12:46

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

12:27

Messi ja Martinez vormistasid Aafrikas Argentinale võidu

11:38

Glinka tuli viimases setis kaotusseisust välja ja jõudis poolfinaali

11:06

Kullas pani avapäeval konkurendid paika: eks mul seda kogemust on

10:30

Curry vabavisked ja hooaja punktirekord tõid Golden State Warriorsile võidu

09:58

ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

09:26

Horvaatia tagas koha finaalturniiril, Hollandil jäi veel napilt puudu

08:47

TÄNA OTSE | Naiste korvpallikoondis jätkab valiksarja Sloveenia vastu

08:11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

laskesuusatamine

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

jäähoki

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

13.11

Rooba klubi sai suure võidu

13.11

Noore kaitsja kübaratrikk kindlustas New Jersey liidrikohta

12.11

Avalanche'i kapten viskas üle kolme aasta värava

freestyle suusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

kahevõistlus

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

suusatamine

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

kiiruisutamine

08:11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

12.11

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

suusahüpped

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

iluuisutamine

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

09.11

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

08.11

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

mäesuusatamine

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

25.10

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

jääkeegel

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

08.11

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

07.11

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo