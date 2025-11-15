Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

Marten Liiv alustas kiiruisutamise maailm karika sarja Salt Lake Citys isikliku rekordi ja seitsmenda kohaga 1000 meetri distantsil.

Liiv uisutas kiirel jääl aja 1.06,73, mis ületas tema nelja aasta eest samas kohas püstitatud rahvusrekordi 37 sajandiksekundiga.

2002. aasta olümpiaareen on rekordite tegemiseks igati sobilik koht ja esitosinast vaid neli meest jätsid võimaluse oma isiklikku tippmarki nihutada kasutamata.

Üks neist oli maailmarekordimees Jordan Stolz (Ameerika Ühendriigid), kes sai võidutulemuseks 1.05,66. Tema 2024. aasta jaanuaris püstitatud maailmarekord on 1.05,37.

Teiseks tuli poolakas Damian Žurek (1.06,02) ja kolmandaks hollandlane Jenning De Boo (1.06,34).

B-grupi võistlusel osales ka Joonas Valge, kes oli 40 mehe konkurentsis 37., kuid tulemus 1.11,22 tähistab ka tema jaoks isiklikku rekordit.

Laupäeval on kavas 500 ja 1500 meetri distantsid ning Liiv peaks kaasa tema mõlemal, Valge üksnes lühemal maal.