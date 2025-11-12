Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist
Sel nädalal algab USA-s Salt Lake Citys kiiruisutamise maailma karika sari.
Novembris ja detsembris toimuval neljal etapil jagatakse ühtlasi välja kohad Milano Cortina olümpiamängudele.
Eestlastest osalevad MK-sarjas ja püüavad olümpiapääset Marten Liiv ja Joonas Valge. Mõlemad sportlased võistlevad nii 500 meetri kui ka 1000 meetri distantsil. Liiv osaleb kahel esimesel MK etapil USA-s ja Kanadas ka 1500 meetri distantsil.
Olümpiamängudele pääseb eestlaste võistlusprogrammis olevatel distantsidel 28 sportlast ning maksimaalselt kolm kiiruisutajat ühest riigist.
Olümpiale kvalifitseerujate nimekiri (21 kohta) selgub nelja MK-etapi kohtade paremusjärjestuse alusel. Lisaks pääsevad olümpiale kiireimate aegade põhjal veel seitse sportlast, kes paremusjärjestuse põhjal jäävad joone alla, kuid on sõitnud võistlustel välja kiireimad ajad.
MK-etappide toimumisajad:
1. Salt Lake City, 14.-16. november
2. Calgary, 21-23. november
3. Heerenveen, 5.-7. detsember
4. Hamar, 12.-14. detsember
