Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

Marten Liiv.
Marten Liiv. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Sel nädalal algab USA-s Salt Lake Citys kiiruisutamise maailma karika sari.

Novembris ja detsembris toimuval neljal etapil jagatakse ühtlasi välja kohad Milano Cortina olümpiamängudele.

Eestlastest osalevad MK-sarjas ja püüavad olümpiapääset Marten Liiv ja Joonas Valge. Mõlemad sportlased võistlevad nii 500 meetri kui ka 1000 meetri distantsil. Liiv osaleb kahel esimesel MK etapil USA-s ja Kanadas ka 1500 meetri distantsil.

Olümpiamängudele pääseb eestlaste võistlusprogrammis olevatel distantsidel 28 sportlast ning maksimaalselt kolm kiiruisutajat ühest riigist.

Olümpiale kvalifitseerujate nimekiri (21 kohta) selgub nelja MK-etapi kohtade paremusjärjestuse alusel. Lisaks pääsevad olümpiale kiireimate aegade põhjal veel seitse sportlast, kes paremusjärjestuse põhjal jäävad joone alla, kuid on sõitnud võistlustel välja kiireimad ajad.

MK-etappide toimumisajad:

1. Salt Lake City, 14.-16. november
2. Calgary, 21-23. november
3. Heerenveen, 5.-7. detsember
4. Hamar, 12.-14. detsember

Toimetaja: Henrik Laever

Kiiruisutajad Liiv ja Valge alustavad olümpiakohtade püüdmist

