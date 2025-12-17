X!

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

Kiiruisutamine
Foto: SCANPIX/AP
Kiiruisutamine

Edukaim Eesti sportlane MK-sarjas on sel hooajal kiiruisutaja Marten Liiv, kes 1000 meetri distantsil hoiab nelja etapi kokkuvõttes kuuendat kohta.

Novembri keskel Salt Lake Citys Eesti rekordi ja seitsmenda kohaga MK-võistlusi alustanud Marten Liiv jätkas hooaega kaheksanda kohaga Calgarys ja üheksanda kohaga Heerenveenis ning parima tulemuse sõitis välja eelmisel nädalavahetusel Hamari olümpiahallis.

Viienda koha saavutanud Liiv oli ka ajalises mõttes võitjale ning esikolmikule lähemal kui eelmistel etappidel. Maailma esinumbrile Jordan Stolzile kaotas ta vähem kui sekundiga ja kolmandast kohast jäi lahutama 32 sajandikku.

"Eks mõningad asjad olid, millega ei saa rahule jääda, näiteks start - esimesed 10 meetrit jäid kripeldama, aga mis toimus pärast seda, oli kindlasti hea," kinnitas Liiv ERR-ile. "Esimene kurv oli väga hea, esimene ring oli väga hea; võibki öelda, et ring oli kiirem, kui nädal varem Heerenveenis. Ja ainuke asi, mis jälle kripeldama jääb, on see viimane ring, aga üldpilt oli kindlasti parem."

"Ma arvan, et miks Heerenveenis võib-olla natuke ebaõnnestus: üsna raske oli ajaga kohaneda. Ma olin suhteliselt pikalt Ameerikas, peaaegu kuu aega. Kui ma Euroopasse tagasi tulin, siis läks selle ajaga kohanemisega väga kaua," tõdes Liiv. "Lisaks me alustasime treeningutega, Norras tundsin ennast kuidagi väga hästi terve nädalavahetuse. Võib-olla sellepärast ka olid need tulemused sellised nagu nad olid."

Detailsema plaani, kuidas ettevalmistusega teel olümpiale edasi minna, paneb Liiv koos treeneriga paika lähipäevil. "Päris täpselt ei ole veel teada, kuidas me läheneme olümpiale. Sel nädalal istume maha, paneme plaani paika. Ja kindlasti, mis ma ise näen ja mida ma tahan parandada, on viimane ring just 1000 meetris. Seal on see, kus ma kaotan tegelikult suhteliselt palju aega. Õnneks on see hea, et aega on veel ja ma loodan, et me saame panna parima kava enne olümpiat kokku."

Olümpiaks valmistumise täpsematest plaanidest sõltub ka see, milliste eesmärkidega läheb Liiv jaanuari teisel nädalal Euroopa meistrivõistlustele, mis toimuvad Poolas.

Toimetaja: Anders Nõmm

