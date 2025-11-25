Aigro: üritan suurel mäel ka teiseks hüppeks rohkem kokku võtta

Kvalifikatsioonist 13. tulemusega edasi pääsenud Aigro oli ka lõppvõistluse avavoorus 13., hüpates täpselt 93 meetrit, mille eest teenis ta 116,1 punkti. Teises voorus aga Aigro hüpe nii hästi ei õnnestunud, eestlane maandus 90 meetri joonel ja sai 106,1 punkti. Kahe vooru kokkuvõttes lõpetas ta 222,2 punkti ja 22. kohaga.

"Kaotasin esimesel poolel suusa ära peale otsa ja selle tagasitoomine karistas natuke ära," selgitas Aigro, mis teisel hüppel juhtus. "Aga üldiselt on seis hea. Väiksel mäel kümne piirimaile hüpata on minu jaoks täitsa okei, lihtsalt teine hüpe ebaõnnestus ja täna läks nii."

Faluni võistlus on ühtlasi ka proovi-MM, 2027. aastal peetakse seal maailmameistrivõistlused. "Tulemusi vaadata, siis pigem sobis," hindas Aigro Faluni väikest mäge. "Ei hakka midagi siin maha tegema, mäel ei ole midagi viga. Ja heade hüpetega peab iga mägi sobima."

Mis on väiksel mäel hüppamise eripära? "Võrreldes suurega loeb iga punkt ja komakoht," sõnas Aigro. "Kui kaotad juba pool punkti stiili pealt igalt kohtunikult, siis võid sellega juba viis kohta kukkuda. Erilist vahet hüppamisel just ei ole, aga lihtsalt punktid loevad."

Kolmapäeval võisteldakse Falunis suurel mäel. "Üritan võtta teiseks hüppeks ka ennast rohkem kokku," ütles Aigro.