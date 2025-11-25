Aigro oli esimeses hüppevoorus 13., aga pidi lõpuks 22. kohaga leppima

Kvalifikatsioonist 13. tulemusega edasi pääsenud Aigro oli ka lõppvõistluse avavoorus 13., hüpates täpselt 93 meetrit, mille eest teenis ta 116,1 punkti.

Teises voorus aga Aigro hüpe nii hästi ei õnnestunud, eestlane maandus 90 meetri joonel ja sai 106,1 punkti. Kahe vooru kokkuvõttes lõpetas ta 222,2 punkti ja 22. kohaga.

Hooaja esimese etapivõidu teenis austerlane Stefan Kraft, kes oli mõlemas hüppevoorus parim – esimeses voorus hüppas ta 97,5 ja teises 96,5 meetrit ning lõpetas 249,9 punktiga.

Karjääri 46. MK-etapivõidu teeninud Kraft püstitas ühtlasi ka MK-sarja rekordi – ta on 333 võistlusega teeninud 15 766 punkti. Senine rekord kuulus soomlasele Janne Ahonenile, kes teenis 410 võistlusega 15 758 punkti.

Teine oli 247,7 punktiga sloveen Anže Lanišek, kes hüppas mõlemas voorus täpselt 96 meetrit ning kolmanda koha sai 244,9 punktiga sakslane Philipp Raimund, kes hüppas esimeses voorus 94,5 meetrit ja teises tegi võistluse pikima hüppe, maandudes 99,5 meetri peal.

Kolmapäeval võisteldakse Falunis suurel mäel.