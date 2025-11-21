Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

Esimeses voorus lendas ta 130,5 meetrit ja sai 86,2 punkti, millega jagas vooru arvestuses üheksandat kohta. Teises voorus oli tulemus 130 meetrit ja 98,2 punkti, mis tagas kaheksanda koha jagamise.

Sloveenia suusahüppaja Domen Prevc loobus esimesest voorust ja oli teises voorus parim, lennates 139 meetrit ja saades 109,6 punkti. Esimese vooru lennukaim oli 132,5 meetri ja 96,7 punktiga norralane Kristoffer Eriksen Sundal.

"Hüpetega, mis on seni tehtud, võib rahule jääda," kommenteeris Aigro pärast treeninguid ERR-ile. "Väga suuri apsakaid hüppes sees ei ole, mis karistaks palju ära. Võib hooajale positiivse pilguga vastu vaadata."

Eelmisel nädalal ehk üsna vahetult enne hooaja algust käis Aigro ka füsioterapeut Indrek Tustiti vastuvõtul. "Väike alaseljavalu, mis oli ka paar aastat tagasi probleemiks," selgitas ta. "Indrek pani mind paika ja asjad jälle liikuma. Loodetavasti kestab see kogu hooaja ära ega teki enam sellist probleemi."

Kui suvel tunnistas Aigro, et mõni teine koondis on varustuse poole pealt eestlastest ees, siis enam see teemaks ei ole. "Hetkel oleme väga okeil tasemel," lausus Eesti parim suusahüppaja.

"Kui suvel tundsime, et oleme mõnest riigist natukene maas, siis oleme vahe saanud kätte. Kombede ja varustuse taha midagi suurt ei jää. Kui jääb, siis on pigem küsimus mehes. Varustuse kallale hetkel ei roniks."

Suusahüpete hooaeg läheb kohe täistuuridel käima. Laupäeval-pühapäeval on Lillehammeris võistlused, siis järgmise nädala keskel hüpatakse Falunis ja nädala lõpus juba Rukal.

"Eks tuleb intensiivne periood ja korraks saab äkki peale Ruka riided ära pesta ja uuesti karusselli tagasi tulla," sõnas Aigro. "Varun väga palju riideid kaasa. Üritan sammu pidada."