Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus

Päev varem Falunis 22. koha teeninud eestlane hüppas kolmapäeval avavoorus 121,5 meetrit, mis andis talle 112,3 punkti ning viis ta 25. tulemusega teise hüppevooru.

Teise hüppe pikkuseks mõõdeti meeter vähem ning koondskoor 218,9 punkti langetas Aigro ühe koha võrra 26. positsioonile.

Esimese vooru järel sloveeni Anže Lanišeki ees 5,3 punktiga esikohta hoidnud austerlane Stefan Kraft teenis oma teise hüppe eest Aigrost vähem punkte ja langes lõpuks üheksandaks.

Lanišek (129 m + 129 m) teenis esikoha 262,9 punktiga, austerlane Stephan Embacher kaotas talle kolme ja koondisekaaslane Domen Prevc 4,2 punktiga.