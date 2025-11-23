X!

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro teenis Lillehammeris toimunud maailmakarikaetapil pühapäeval sarnaselt päev varem toimunud võistlusele 14. koha.

Aigro hüppas esimeses voorus 132,5 meetrit ja teenis 126,4 punkti, millega võttis sisse 14. koha. Teises voorus oli hüppel pikkust 127 meetrit ja punktisumma 118,7 ega muutnud kohta. Kahe hüppe summas teenis eestlane 245,1 punkti.

Aigro jäi üldiselt avanädalavahetusega rahule, kuigi tunnistas, et jäi pühapäevastel hüpetel otsa peal ajastusega pisut hiljaks. Samas nõustub ta, et baastase on varasemast kõrgemal

"Varasematel hooaegal oleks need vead kindlasti rohkem ära karistatud," lausus ta ERR-ile. "Saab natuke kaugemale lennata väiksemate vigadega, mis hetkel juures on, aga üritan neist lahti saada."

Pühapäeval võitis avavooru järel teine olnud jaapanlane Ryoyu Kobayashi (290,5 punkti), kes lükkas juhtinud sloveen Domen Prevci teiseks (287,3). Seejuures jäi Prevci nimele võistlusele pikim õhulend - 140 meetrit.

Kolmanda kohaga üllatas 28-aastane sakslane Felix Hoffmann, kes päev varem oli esimest korda oma karjääris jõudnud kümne hulka, kui saigi kümnenda koha. Nüüd teenis ta 286,2 punkti ja marssis pjedestaalile.

Kaheksa sekka mahtusid ka Philipp Raimund (Saksamaa; 285,4), Stefan Kraft (Austria; 282,7), Anže Lanišek (Sloveenia; 280,2), Daniel Tschofenig (Austria; 271,4) ja Jan Hörl (Austria; 268,0).

Suusahüpete meeste MK-sari jätkub juba teisipäeval Faluni normaalmäel ja päev hiljem suurel mäel. Viimati võisteldi Rootsi suusakuurordis kümne aasta eest MM-i päevil. "Ma ei ole sealt kordagi hüpanud. Lähen esimest korda proovima," sõnas Aigro.

Toimetaja: Siim Boikov

