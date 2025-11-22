X!

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu

Suusahüpped
{{1763826600000 | amCalendar}}
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: EXPA
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro tegi Lillehammeris alanud maailma karika sarja hooaja esimesel võistlusel soliidse esituse ning saavutas kokkuvõttes 14. koha.

Kvalifikatsioonis 27. koha pälvinud Aigro maandus põhivõistluse esimeses voorus 137,5 meetri kaugusel ning teenis õhulennu eest 151,2 punkti. 26-aastane eestlane kindlustas sellega koheselt koha teises hüppevoorus, kokkuvõttes pälvis ta esimeses voorus 12. koha.

Teises voorus sooritas Aigro 123-meetrise lennu, millega teenis 137,9 punkti ehk kokkuvõttes 289,1 punkti ja 14. koha. "Vaadates tehnilist sooritust hüppe otsa peal, siis olen väga rahul. Päris vihale ajab mu maandumine, millega kaotasin päris palju punkte ja mõlemal hüppel läks suusk kuskile soonde ja tõmbas kõrvale ära. Sellega kaotasin punkte," sõnas Aigro pärast võistlust.

Mullu kristallgloobuse pälvinud austerlane Daniel Tschofenig sai esimeses voorus neljanda koha, aga tegi teises voorus suurepärase hüppe, mis kandus 129 meetri kaugusele. Austerlane kerkis sellega võistlust juhtima ning keegi teine teda alistada ei suutnud, Tschofenig teenis kokkuvõttes 311,5 punktiga (158,0 p + 153,5 p) hooaja esimese etapivõidu.

Ühtlasi teenisid Austria mehed mulluse hooaja üldarvestuse järjestuses kolmikvõidu: Tschofenigile järgnesid viiendalt kohalt teiseks kerkinud Jan Hörl (307,2 p) ning Stefan Kraft (306,3 p).

Teisele voorule teiselt positsioonilt vastu läinud sloveen Domen Prevc (304,8 p) jäi esimesena esikolmikust välja, viienda koha pälvis jaapanlane Ryoyu Kobayashi (304,1 p).

Pühapäeval peetakse Lillehammeris veel üks võistlus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:14

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

16:02

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

15:40

Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

15:27

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

laskesuusatamine

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

jäähoki

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

freestyle suusatamine

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

kahevõistlus

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

suusatamine

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

kiiruisutamine

08:27

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

15.11

Marten Liiv alustas MK-hooaega rahvusrekordiga

suusahüpped

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

iluuisutamine

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

mäesuusatamine

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

16.11

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud

16.11

Shiffrin võitis üheksandat korda Levil slaalomi

jääkeegel

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

10:53

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo