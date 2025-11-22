Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu

Kvalifikatsioonis 27. koha pälvinud Aigro maandus põhivõistluse esimeses voorus 137,5 meetri kaugusel ning teenis õhulennu eest 151,2 punkti. 26-aastane eestlane kindlustas sellega koheselt koha teises hüppevoorus, kokkuvõttes pälvis ta esimeses voorus 12. koha.

Teises voorus sooritas Aigro 123-meetrise lennu, millega teenis 137,9 punkti ehk kokkuvõttes 289,1 punkti ja 14. koha. "Vaadates tehnilist sooritust hüppe otsa peal, siis olen väga rahul. Päris vihale ajab mu maandumine, millega kaotasin päris palju punkte ja mõlemal hüppel läks suusk kuskile soonde ja tõmbas kõrvale ära. Sellega kaotasin punkte," sõnas Aigro pärast võistlust.

Mullu kristallgloobuse pälvinud austerlane Daniel Tschofenig sai esimeses voorus neljanda koha, aga tegi teises voorus suurepärase hüppe, mis kandus 129 meetri kaugusele. Austerlane kerkis sellega võistlust juhtima ning keegi teine teda alistada ei suutnud, Tschofenig teenis kokkuvõttes 311,5 punktiga (158,0 p + 153,5 p) hooaja esimese etapivõidu.

Ühtlasi teenisid Austria mehed mulluse hooaja üldarvestuse järjestuses kolmikvõidu: Tschofenigile järgnesid viiendalt kohalt teiseks kerkinud Jan Hörl (307,2 p) ning Stefan Kraft (306,3 p).

Teisele voorule teiselt positsioonilt vastu läinud sloveen Domen Prevc (304,8 p) jäi esimesena esikolmikust välja, viienda koha pälvis jaapanlane Ryoyu Kobayashi (304,1 p).

Pühapäeval peetakse Lillehammeris veel üks võistlus.