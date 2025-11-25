X!

Aigro näitab Falunis stabiilselt teise kümne taset

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: EXPA/JFK Feichter
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro sooritas maailmakarikaetapil Faluni normaalmäel kvalifikatsioonis paremuselt 13. õhulennu.

26-aastane sportlane hüppas 93 meetrit ja teenis 109,9 punkti. Neli paremat olid austerlased, kellest omakorda parim eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja Daniel Tschofenig (91,5 meetrit ja 119,6 punkti).

Kui Tschofenig saadeti teele üks värav madalamalt kui Aigro, siis eestlasega samalt astmelt teele läinud teine austerlane Manuel Fettner kandus 95 meetri kaugusele ehk sakslase Severin Freundi nimel olevast mäerekordist jäi vajaka kaks meetrit.

Kvalifikatsioonivõistlusele eelnenud treeningvoorudes oli Aigro vastavalt 14. (89,5 meetrit ja 70,1 punkti) ja 17. (92,5 meetrit ja 63,3 punkti).

Hooaja avanädalavahetusel Lillehammeris sai Aigro mõlemal päeval 14. koha.

Faluni normaalmäe põhivõistlus algab Eesti aja järgi kell 16.10.

Toimetaja: Siim Boikov

