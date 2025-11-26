Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

Suure mäe kvalifikatsioonis sooritas Aigro 124,5-meetrise hüppe ning jäi koos Stefan Krafti ja Kristoffer Eriksen Sundaliga jagama 11. kohta. "Pigem jään ikka rahule, oli hea hüpe, kindlasti parim hüpe suurel mäel. Kahjuks ei suutnud seda põhivõistlusele üle tuua," tõdes Aigro kolmapäeval.

Lõppvõistlusel sai Aigro avavoorus kirja 121,5- ja teises voorus 120,5-meetrise hüppe. Teise õhulennuga langes eestlane ühe koha võrra ning lõpuks teenis Faluni suure mäe võistluselt 26. koha.

"Esimene tõuge jäi päris hilja peale, teine oli liiga rapsakas. Kiire ots minule, mis natuke paneb äkki mõtlemise teistmoodi peas käima... mul ei olnud sellist pikka liigutust, mida hüppemäel vaja läheb," kommenteeris Aigro võistlushüppeid.

Suusahüppajad liiguvad kohe edasi Rukale, kus võisteldakse laupäeval ja pühapäeval. "Rukal lähen kindlasti esikümne kanti hüppama. Seni on okeil tasemel olnud hüpped, loodan, et suudan seal hästi esineda."