Indrek Kelk: valikus oli suusatamine Ida-Virus või jalgsimatk Lõuna-Eestis

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk, nädal tagasi teatasite, et kui ilma peab, siis peetakse Tartu maraton sel aastal Ida-Virumaal. Seda, et see Kirde-Eestis toimub, kinnitasite pühapäeval Alutaguse maratoni finišis. Täna, teisipäeval pidite täpsema plaani kinnitama, mida otsustasite?

Just lõppes [intervjuu sai tehtud Pannjärvel kella 12.30 paiku - autor] korralduskomitee viimane suurem koosolek. Natukene võib-olla formaalne, sisuliselt ikkagi mingeid muid valikuid ju ei olnudki. Aga nüüd on tempel peal, et jah, 51. Tartu maraton toimub siin, Alutaguse spordikeskuses.

Millise programmiga?

Programm saab olema selline, et laupäeval on kavas lühikesed distantsid ehk ühe ringi sõidud. Ringi pikkus on 20,1 kilomeetrit. Hommikul kell 10 saab stardi 20 kilomeetri klassikasõit, kell 10.10 lähevad rajale vanakoolimehed ehk vintage-sõitjad. Kohe pärast klassikasõidu starti toimuvad Tartu maratoni Alutaguse lastesõidud orienteeruvalt vahemikus 10.20 kuni 10.50.

Kui klassikasõitjad on oma sõidud ära teinud, teeme raja ümber vabatehnikarajaks. Kell 13.20 saab stardi Tartu teatemaraton ja 13.30 vabatehnika 20 kilomeetri distants. See on laupäevane programm.

Pühapäeval alustame taas kell 10, siis saab 40 kilomeetri stardi nii-öelda päeva esimene laine, kus lähevad rajale sportlased numbriga 1-1000. Kell 12 antakse teise laine start, kus lähevad ülejäänud ehk numbritega 1001 ja üle selle vastavalt sellele, kui palju neid starti tulijaid lõpuks on. Selline see päev tuleb.

Kes tahavad pühapäeval 51. Tartu maratoni võitjat tervitama tulla, siis tuleb arvestada, et orienteeruvalt tund ja 45 minutit võib kõige kiirematel see sõiduaeg tulla sellel 40 kilomeetri distantsil. Ehk vahemikus 11.45-11.50 võib võitja Pannjärve keskuses kohal olla. Nii et kes stardiajaks ei viitsi tulla, aga tahaks võitjat vastu võtta, tasub 11.30 kohal olla, siis ei pea kaua külmetama.

Pühapäevase põhisõidu pikkuse kohta on nädala jooksul eri kanalitest läbi käinud erinevad andmed. Milline neist peaks lõplik olema?

Ühe ringi pikkus on 20,1 kilomeetrit ja kui seda sõidetakse kaks korda, tuleb distantsi pikkuseks 40,2 või 40,25 km, sõltub, kust keegi stardib. Sisuliselt me räägime laupäeval 20 kilomeetri distantsidest ja pühapäeval 40 kilomeetri distantsist.

Need ringid on siis nii laupäeval kui pühapäeval samasugused?

Jah, nad on samasugused. Paljuski kattub ring eelmisel nädalavahetusel sõidetud Alutaguse maratoni rajaga ja ka nn singlid on sees. Aga Tartu maratonil sõidetakse rada Alutaguse maratoniga võrreldes vastupidi läbi. Et kõik need, kes sõitsid nädalavahetusel Alutaguse maratoni, ei pea täpselt sama pidi nühkima, vaid vastupidi.

Ehk siis Tartu maratonil läbitakse ring sedapidi, nagu esialgu pidi toimuma Alutaguse maraton?

Just.

Kas lastesõidud on ainult Ida-Virumaal või Lõuna-Eesti lapsed saavad oma sõidud Tartus teha?

Jah, saavad, need toimuvad 15. veebruaril Tähtvere pargis. Lastesõidud on nüüd Tartu maratoni programmist ainukesed, mis sellel aastal ka Lõuna-Eestis toimuvad.

Indrek Kelk Autor/allikas: ERR

Kui raske südamega see otsus tuli, et tuua Tartu maratoni põhisõit esimest korda (Tartu maratoni eelsõidud on Alutagusel olnud juba 2014. aastal) Lõuna-Eestist ära siia põhja poole. Oli ju võimalus ka Tartu maraton Lõuna-Eestis lumepuuduse tõttu ära jätta.

No kaalumist tõesti oli, aga kuna valikuid oligi tõesti ainult kaks, kas tulla siia või viia Tartu maraton sellel aastal läbi ilma suusatamiseta ehk jalgsimatkana, siis tegelikult need valikud ei olnud väga rasked.

Eriti kui me ikkagi olime siin juba vaatamas käinud ja läbi mõtlemas, et kuidagi läbi raskuste peaksime siia ikkagi ära mahtuma. Ma usun küll, et sai õige otsus tehtud, aga eks pühapäeva õhtul näeme, kas kirume iseennast või lööme risti ette ja ütleme, et jumal tänatud, et nii läks.

Mida kõige rohkem kardate ja mida inimestele südamele panete?

Autodega tulevad inimesed peaksid rahulikult võtma, kuulama ja järgima neid juhiseid, mida neile antakse. Ei tasu trügida parkimiskorraldajatest mööda, vaid tuleb peatuda ja parkida seal, kuhu suunatakse. Vahemaad on siin tegelikult ikkagi üsna väikesed, nii et ma arvan, et kaugemalt kui üks kilomeeter ei pea tõenäoliselt küll keegi siia stardipaika tulema.

Siia keskuse juurde päris ukse ette kindlasti parkida ei saa, see on meil eelkõige bussidele ja operatiivsõidukitele reserveeritud, aga ka karjääri poolt tulles on tegelikult keskusesse 500 meetrit kõndida ning ka Jõhvi poole viiva tee mõlemad teeääred paneme järjest täis.

Ka mööda kergliiklusteed on võimalik kohale suusatada ning jalgsi tulles saab riietumistelgis soojas riideid vahetada ja ka pakihoid on olemas. Ma ütleks, et ühelgi Tartu maratonil pole osalejatele kunagi olnud nii käepäraselt kõik asjad. Riietumistelgid, toitlustamine, kõik-kõik on kompaktselt koos. Tuleb lihtsalt skeemidele otsa vaadata ja endale asi selgeks teha. Ma usun küll, et me oleme suhteliselt hästi kõik läbi mõelnud.

Minule teeb kõige rohkem muret stardikoridoridesse äramahtumine ja siis võib-olla esimene kilomeeter rajal. Peale selle ma ei muretse eriti palju.

Pannjärvel on ka tervisespordikeskuses statsionaarsed riietusruumid, aga inimesed vist peavad siiski arvestama sellega, et pesta kõik osalejad ei saa.

Päris kindlasti seda lootust, et siin saavad kõik Tartu maratonil osalejad pärast sooja duši all käia, ei ole ja tegelikult ei ole ka kunagi Tartu maratoni ajaloos olnud võimalust seda pakkuda. Selliseid rajatisi meil kahjuks veel ei ole. Tartu maraton on ikka pigem selline, et finišis kuivad riided selga ning saun ja dušš on pärast hiljem.

Kuna pühapäeval on pika vahega kaks starti, siis kuidas kujuneb finišiprotokoll?

Kõik läheb protokollis lõpuks kokku, sõiduajad on ikkagi ajalises järjestuses. Jah, muidugi võib ütelda, et subjektiivsed asjaolud mängivad mingil määral rolli. Aga tegelikult on need ikkagi üsna väikesed asjaolud ja paraku meil paremaid valikuid ei ole. Kui kõik need 2000 ja rohkem osalejat korraga siia kitsastele metsavaheradadele suruda, oleks kaos kindlasti mitu korda hullem.

Ja ka vanusegruppide võitja võib tulla teisest stardigrupist?

Vanusegruppide võitjatega on suure tõenäosusega nii, et enamik neist on ikkagi Tartu maratoni varem sõitnud ja nende stardinumbrid juba ongi valdavalt esimese 1000 sees. Aga jah, me ei saa välistada, et teisest stardilainest sõidab keegi kõvema aja, peame sellega arvestama ja sellel silma peal hoidma.