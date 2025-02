Alutaguse maratoni võitsid Henri Roos ja Tatjana Mannima

Alutaguse maraton pidi olema Estoloppeti suusasarja kolmas etapp, kuid esimesed etapid lükati lumepuuduse tõttu edasi. Ka Alutagusel segas lumevaene talv veidi algseid plaane ja nii sõideti pikim võistlusmaa ühe ringi asemel kaheringilisena.

Veidi enam kui 40 kilomeetri pikkuse klassikasõidu lõpukilomeetriteni püsis koos kuueliikmeline grupp. Finišisse saabus esimesena Henri Roos, kes oli rajal ühe tunni, 49 minutit ja viis sekundit. Teisena lõpetas Albert Unn (Team Fikala/Evecon) ja kolmandana Raido Ränkel (Võrumaa Toidukeskus/Võru Suusaklubi), kes kaotasid võitjale vastavalt ühe ja 14 sekundiga.

"Estoloppetil ongi see üsna tavaline, et 5-10-liikmeline punt on koos, kuni lõpuni on viis kilomeetrit, ja siis vaikselt hakkab välja joonistuma, mis saab. Tiimikaaslane Albert võttis vedamise üle umbes neli kilomeetrit enne lõppu ja nii me lõpuks kordamööda vedades tulime," kommenteeris Roos võidu järel ERR-ile.

Rajameistri tööd hindas Roos maksimaalse hindega: "rada oli super, vaadates mis toimub Tallinnas ja Tartus. Keegi ei usuks, kui ma ütlen, et sõitsin ideaalses klassikajäljes."

Naiste arvestuses tuli maratonil Mannima järel ajaga 2:01.15 teiseks Teesi Tuul (Viljandi) ja kolmandaks Kätlin Kukk (Team Fikala/Evecon), kes ületas lõpujoone ajaga 2:13.59. "Vaatasin, et Teesi läks klassikasuusaga, ja proovisin tal järel püsida, aga vaatasin, et mehed lähevad meist mööda. Proovisin meestega kaasa minna ja see õnnestus," kommenteeris Mannima.

Maratoni korraldajad muutsid sel aastal ringi läbimise suunda. Sellest tekkis aga segadus ning kõik enam kui 500 maratonist osavõtjat ja osa poolmaratoni sõitjatest läksid valesti. Ehk kohati toimus metsa vahel kahesuunaline liiklus.

"Arvan, et see maratonirõõmu ei rikkunud. Sest see on ainuke koht Eestis, kus saab nii pikal ringil suusatada. Mina ei kohanud küll ühtegi inimest, kes oleks hirmsasti pahane olnud selle üle," sõnas maratoni peakorraldaja Robert Peets. "Jääme kogu nädalavahetusega väga rahule. Rajameister oli nädal aega enne starte ööl ja päeval rajal ning ka pärast maratoni on klassikajälg pea ideaalses korras."

Järgmisel nädalavahetusel toimuv 51. Tartu Maraton toimub samuti Alutagusel. "Põhiolemuselt on rajad ikkagi samad," kinnitas Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk. "Mõned lõigud on võibolla teistpidi, kui täna olid, aga suuri erinevusi ei ole. Aga Alutaguse maraton 2.0 ta kindlasti ei ole, ta saab ikka olema Tartu maraton Alutagusel.

Tartu maratoni lõplik programm pannakse paika teisipäeval.