Glinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja

Avasetis murdis Onclin viiendas geimis ning ei lubanud siis kahes viimases servigeimis Glinkal võita ühtegi punkti. Teine sett algas tasavägiselt ning seisul 2:2 jäi mäng vihma tõttu ligi kaheks tunniks seisma, väljakule naastes kasutas Glinka kolmest murdepallist ära kaks ning viis kohtumise nõnda otsustavasse setti.

Seal tõrjus Glinka viiendas, pikale veninud geimis kaks Onclini murdepalli ja kasutas siis kaheksandas geimis oma võimaluse ära. Kogu kohtumine kestis ligi kaks ja pool tundi. Glinka tegi seitse topeltviga, aga servis ka üheksa ässa; oma esimeselt servilt võitis ta 74 protsenti punktidest ning tõrjus viiest vastase murdepallist neli. Ise suutis ta ära kasutada kuuest kolm.

Teises ringis läheb Glinka vastamisi Tuneesia tennisisti Moez Echarguiga, kes tõusis vähem kui aasta tagasi maailma edetabelis 134. kohale ning oli sellega Aafrika edukaimaks meestennisistiks. Praegu on Echargui maailma edetabelis 356. kohal, kevadel ja suve alguses kaotas ta kaheksa kohtumist järjest.

Juan Carlos Ferrero tenniseakadeemias toimuval turniiril oli esimese asetusega mängijaks horvaat Dino Prižmic (ATP 95.), ent ta otsustas vahetult enne turniiri algust loobuda. Tema puudumisel on kõrgeima paigutusega meheks britt Toby Samuel (ATP 98.).