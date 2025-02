AMETLIK | Tartu maraton toimub Alutagusel

"Osati on rõõm, et lumi Alutagusel on hästi säilinud ja Tartu maraton saab seal toimuda ning osati on muidugi ka kahju, et me ei saa kasutada enda tavapäraseid radasid ja distantse, mida suusatajad väga ootavad ja armastavad," kommenteeris ürituse peakorraldaja Indrek Kelk. "On see Tartu Maratonile sobilik formaat või mitte, jääb igaühe enda järgi proovida."

Alutagusel sõidetakse 20 km pikkust ringi, mida lühema distantsi osalejad läbivad ühe ning pikema distantsi osalejad kaks korda. Pikema distantsi pikkus on 40 km.

20 km klassika- ja vabatehnikasõidud ning teatesõit peetakse laupäeval, 40 km klassikasõit pühapäeval. Lastesõidud toimuvad laupäeval nii Tartus, Tähtvere spordipargis kui ka Alutagusel.

Lisainfot Alutagusel toimuva Tartu maratoni kohta leiab siit.

Uuendatud 51. Tartu maratoni programm:

Neljapäev 13. veebruar/Tartu Laululava

12.00 - 19.00 stardinumbrite väljastus

18.00 Facebook live: küsimused & vastused

Reede 14. veebruar/Tartu Laululava

10.00 - 19.00 stardinumbrite väljastus

17.00 - 19.00 Worldloppeti Masterite vastuvõtt

Laupäev 15. veebruar /Tartu, Tähtvere spordipark

10.00 stardinumbrite väljastus ja registreerimine

11.00 3-4 aastased ca 400 m

11.10 5-6 aastased ca 400 m

11.20 7-8 aastased ca 1 km

11.30 9-aastased ja vanemad ca 2 km

Laupäev 15. veebruar/Alutaguse tervisespordikeskus

08.00 stardinumbrite väljastamine

10.00 klassika 20 km start

10.10 vintage 20 km start

10.20 lastesõitude start (ca 200 m ja ca 500 m)

12.00 20 km klassika noorte autasustamine

13.20 teatesõidu 3 x 7,5 km start

13.30 vabatehnika 20 km start

17.00 finiš suletud

Pühapäev 16. veebruar/Alutaguse tervisespordikeskus

08.00 stardinumbrite väljastamine

10.00 klassika 40 km start (stardinumbrid 1 - 1000)

12.00 klassika 40 km start (stardinumbrid 1001 +)

12.30 autasustamine

17.00 finiš suletud