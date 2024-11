Populaarsed Tartu rahvaspordiüritused vahetavad nädalapäeva

"Viimaste aastate osalejaküsitlustest on selgunud ootus, et põhiüritused võiksid toimuda laupäeval. Inimesed soovivad ürituse õhtul võimalikult pingevabalt taastuda ja sõpradega muljetada, ilma et peaks muretsema esmaspäevase tööpäeva pärast," selgitas ürituste peakorraldaja Indrek Kelk.

"Tartu Rattamaratonil on palju kaugelt tulijaid ning Tartu Maastikumaratoniga oli seni emadepäeva konflikt. Paljud kasutasid emadepäeval toimunud jooksu võimalusena emaga koos sportida, kuid kaugemalt tulijatele on olnud emadepäev pigem takistuseks. Nüüd saame pühapäevale viia hoopis lasteüritused ning see sobib emadepäeva olemusega veel paremini kokku."

Kuupäeva muudatused on plaanis ka Tartu Rattaralli programmis. Varasemalt maikuu viimasel pühapäeval toimunud maanteeratturite püha graal hakkab edaspidi toimuma nädal hiljem. Samuti nihkub nädal hilisemaks Tartu Rattaralli eelsel reedel ja laupäeval peetav Tour of Estonia.

"Tartu Rattaralli nihutamine on seotud Tartu Maastikumaratoni lähedusega. Kahenädalane vahe on olnud ebamugav nii osalejatele kui korraldajatele," selgitab Kelk. "Samuti on ülemaailmse jalgrattaürituste kalendri seisukohalt nii Tartu Rattarallile kui Tour of Estoniale nädal hiljem toimumine parem," ütleb Kelk.

Uued kuupäevad

Tartu Maastikumaratoni põhijooksud 10. mai

Tartu Maastikumaratoni lastejooksud 11. mai

Tartu Rattaralli lastesõidud 31. mai

Tartu Rattaralli põhisõidud 1. juuni

Tartu Rattamaratoni põhisõidud 20. september

Tartu Rattamaratoni lastesõidud 21. september

Registreerimine kõikidele järgmise hooaja üritustele on avatud siin.