Estoloppeti suusasarja raames toimub esmakordselt Naistemaraton

Estoloppet teatas, et algaval hooajal ootavad lisaks kuuele traditsioonilisele maratonile ja poolmaratonile sel aastal esmakordselt toimuv Alutaguse Naistemaraton, sealsamas taaskord ÖÖmaraton ning jällegi Tartu Maratoni vintage sõit. Kõikide tulevaste tähtede ja tähekeste jaoks jätkab MINI Estoloppet.

2024. aastal lõi Estoloppeti sarja erinevatel etappidel ja distantsidel kaasa üle 8000 osaleja. Mini Estoloppetist ja Suusabussi suusatundidest võttis osa 763 last. Uuel aastal oodatakse starti pea 12 000 suusasõpra.

"Viimased talved on pigem olnud siiski suusatamist soosivad ning see on toonud ka rohkem suusasõpru üle Eesti radadele," ütles peakorraldaja Kunnar Karu. "Pidupäeval ehk võistluspäeval peavad kõikide etappide rajad olema ideaalsed, et osalejad saaksid koos teiste suusatajatega nautida üheskoos sõitmise kogemust. Tipptasemel rada peaks kõiki motiveerima, et ka õhtuti pärast tööd kodurajal suusad alla panna. See on üks sarja eesmärkidest."

Peakorraldaja soov on süstida ka lastele ja noortele suusapisikut. "Lisaks maratonide lastesõitudel osalemisele võiksid võiksid emad-isad ka kodu ümber harjutades lapsed ikka kaasa võtta. Lapsed võivad sõita mõne ringi vähem, aga oluline on õpetada neid looduses liikuma," ütles Karu.

Esimest korda ajaloos toimub eraldi Naistemaraton ning seda Alutagusel, kus mõeldaksegi kastist välja. Lisaks tavadistantsidele toimub seal juba ÖÖmaraton ning nüüd ka naistele mõeldud sõit. Sõitma peab muidugi ise, aga stardi eel saavad naised tehnilist abi suuskade valikul ja määrimisel ning rajal sõidavad nendega kaasa juba kogenud suusatajad.

"Usun, et need naised, kes suusatavad, meelitavad ka sõbrannasid rajale ja juba käesoleval hooajal võime rohkem naisi stardis näha. Tartu maratonil on nende osakaal päris suur," rääkis korraldaja.

Esimene Estoloppeti maraton sõidetakse juba jaanuari keskel ning viimane märtsi alguses.