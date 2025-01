Tartu maraton võib toimuda Ida-Virumaal

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk avaldas, et praeguse seisuga on suusatatav vaid umbes 4 km pikkune lõik. "Metsade vahel on rajapõhi valdavalt säilinud, kuid põldudel olevad lõigud on lumeta," märkis ta.

Kuna Ida-Virumaal on head lumeolud ning lähiaja ilmaprognoos on soosiv, siis kaalutakse ühe varuvariandina Tartu maratoni läbiviimist Alutaguse suusaradadel.

"Maratoni korraldamiseks vajalik lumekate on praegu olemas Alutagusel. Samuti on sealses spordikeskuses vajalik infrastruktuur suurürituse läbiviimiseks. Siiski on maratonini aega veel mitu nädalat ning otsuseid teha veel vara. Jätkuvalt on laual võimalus, et külmakraadide ja lume lisandumisel sõidetakse Tartu maraton originaalrajal," lisas Kelk.

51. Tartu maraton on planeeritud toimuma 15. ja 16. veebruaril. Korraldajad lubasid uutest arengutest jooksvalt teada anda.