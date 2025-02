Tartu maraton toimub tõenäoliselt Ida-Virumaal

Vähem kui kaks nädalat enne Tartu maratoni toimumist on sulailmad pöördunud miinuskraadideks, kuid vajalikku lumelisa originaalrajale sadanud ei ole.

Ilmaprognoosid ennustavad küll jätkuvaid miinuskraade, ent mitte lumesadu, mis võimaldaks Otepää – Elva trassile suusarada teha, kirjutab Klubi Tartu Maraton teisipäevases pressiteates.

Küll aga on korralik lumekate säilinud Alutaguse tervisespordikeskuses, kuhu möödunud nädalavahetusel lisandus ca 15 cm lund. Sealsed lumeolud varieeruvad, kuid suuremal osal suusarajast on lumekihi paksus rohkem kui 30 cm. Seega peavad korraldajad praegu kõige realistlikumaks Tartu Maratoni toimumispaigaks just Ida-Virumaal asuvat Alutaguse keskust.

"Oleme praegu tiimiga Alutagusel ning siin avanev pilt on imeilus ja talvine," sõnas ürituse peakorraldaja Indrek Kelk pressiteate vahendusel. "Tänaste oludega saame pakkuda 18,5 km pikkust ringi, mida lühema distantsi osalejad läbivad ühe ning pikema distantsi osalejad kaks korda ehk kokku 37 km," kommenteeris Kelk.

"Kuna staadion ja rajad on siin tavapärastest Tartu Maratoni oludest kitsamad, siis on mõistlik pühapäevale planeeritud lühem klassikasõit korraldada laupäeval. Nii saavad osalejad paremad rajad ja tingimused," lisas Kelk. Info Tartu ja Tallinna busside, parkimise, ajavõtu ja muude detailide osas avaldavad korraldajad lähiajal.

Lõplik otsus Tartu maratoni toimumise asukoha osas tehakse 11. veebruaril. "Selline ootamine on ebamugav nii osalejatele kui korraldajatele, kuid elu on näidanud, et ilmaolud võivad ootamatult muutuda nii paremaks kui halvemaks ning kümnepäevase ilmaprognoosi pealt otsuseid veel teha ei tasu," selgitas Kelk. "Oleme veel kannatlikud ning keskendume osalejatele võimalikult hea ürituse korraldamisega," lõpetas Kelk.

Esialgne 51. Tartu Maratoni programm

Neljapäev 13. veebruar / Tartu Laululava

12:00 – 19.00 stardinumbrite väljastus

Reede 14. veebruar / Tartu Laululava

10:00 – 19.00 stardinumbrite väljastus

Laupäev 15. veebruar / Alutaguse tervisespordikeskus

08:00 stardinumbrite väljastamine

10:00 klassika 18,5 km start

10:10 vintage 18,5 km start

10:20 lastesõitude start

13:20 teatesõidu 3 x 8 km start

13:30 vabatehnika 18,5 km start

17:00 finiš suletud

Pühapäev 16. veebruar / Alutaguse tervisespordikeskus

08:00 stardinumbrite väljastamine

10:00 klassika 37 km start (stardinumbrid 1 - 1000)

11:30 klassika 37 km start (stardinumbrid 1001 +)

17:00 finiš suletud