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Heina vigastus ei osutunud tõsiseks

Jalgpalli Eesti koondis
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise juurest pühapäeval koduklubi Bremeni Werderi juurde siirdunud Karl Jakob Heina tervisemure ei osutunud tõsiseks ning kui kõik läheb hästi, võib ta juba reedel Werderi eest mängida.

Koondiseakna esimeses kahes mängus seisis Hein postide vahel, laupäevast mängu Luksemburgiga jälgis aga pingilt, nullimängu tegi tema asemel Matvei Igonen, kirjutab Soccernet.ee. Pühapäeval sõitis Hein tagasi Werderi juurde, et välja selgitada, kas muret teinud lähendajalihas vajab pikemat taastumist või on tegu pelgalt pisimurega.

Werderi tegemisi põhjalikult kajastav väljaanne DeichStube raporteeriski teisipäeval, et esmaspäeval ja teisipäeval tehtud uuringud ei tuvastanud lihases peale paistetuse midagi tõsisemat ning talle on antud roheline tuli mängimiseks. Soccernet vahendab, et plaan näeb ette teisipäeval ja kolmapäeval individuaalset treeningut ning kui kõik on endiselt hästi, saab ta neljapäeval juba mängueelseks treeninguks meeskonnaga liituda.

Werder naaseb koondisepausilt reede õhtul, kui meie aja järgi kell 21.30 kohtutakse võõrsil Dortmundi Borussiaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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