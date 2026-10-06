Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

Eesti jalgpallikoondis pakkus Rahvuste liigas järjekordse hea esituse, kui leppis Tallinnas Islandiga väravateta viiki. Nelja mängu järel on Eesti tabelis teisel kohal.

Island tekitas mängu alguses standardolukordadest kaks ohtlikku olukorda ning mõlema puhul nõudsid külalismeeskonna mängijad kohtunikult penaltit. Neist ohtlikum sündis 12. minutil, kui nurgalöögi järel tabas pall esimeses postis seisnud Rasmus Peetsoni ja siis tõi selle väravajoonelt tõrjega välja Matvei Igonen.

Peetson on käesolevas Rahvuste liiga mänguaknas ootamatult tõusnud ehk Eesti kõige ohtlikumaks ründemängijaks ja seda tõestas ta ka avapoolajal: kohtumise alguses tõrjus Islandi väravavaht Hakon Valdimarsson tema õnnega pooleks värava tagumise nurga poole lennanud palli, poolaja viimastel minutitel saatis Peetson Patrik Kristali hea söödu järel tugeva löögi Valdimarssoni kehasse.

Päris avapoolaja lõpus avanes Joseph Saliste hea eeltöö järel võimalus ka eelnevalt ühe pealöögi üle lati saatnud tipuründajal Mattias Männilaanel, ent tema esimese puute järel jõudis pallile jaole Valdimarsson.

Tunniajase mängu järel pööras Kristal paremal äärel suurepäraselt ja andis Islandi karistusalasse täpse tsenderduse, aga vahetusest sekkunud Mattias Käidil ei õnnestunud palli peaga tabada ning tema ette kukkunud palliks polnud väravaesisel valmis ka täiesti üksi seisnud Saarma.

Kohtumise jooksul 13 pealelööki teinud Eesti jätkas võiduvärava otsimist, selle jahil andis peatreener Jürgen Henn koondisedebüüdi ka Maksimilian Skvortsovile; mängu viimase veerandtunni jooksul oli ohtlikum Island, aga kaitses tegid head tööd teisipäeval kaptenipaela kandnud Maksim Paskotši, Erko Jonne Tõugjas ja Märten Kuusk ning Tallinnas jäi mäng 0:0.

C-tasandi neljandas grupis on Island nelja vooruga kogunud kaheksa, Eesti kuus, Bulgaaria neli ja Luksemburg kolm punkti. Eesti väravate vahe on sealjuures 2:1, millega ollakse C-tasandil koos Islandiga ka kõige edukamaks kaitseliiniks.

Mängu galerii:

Enne mängu:

Samad koondised alustasid Rahvuste liiga tsüklit 26. septembril Reykjavikis, kus tehti 1:1 viik. Andri Gudjohnseni 45. minuti tabamusele vastas teisel poolajal Maksim Paskotši.

Pärast seda viigistas Eesti koondis võõrsil Bulgaariaga 0:0 ja alistas kolm päeva tagasi kodus Luksemburgi 1:0. Islandi koondis noppis aga kaks kindlat 3:0 võitu: võõrsil saadi jagu Luksemburgist ja kodus Bulgaariast.

Kolme vooru järel on Island seitsme punktiga grupi liider, Eesti viiega teine, Lukseburg kolmega kolmas ja Bulgaaria ühe neljas. Luksemburg võõrustab täna õhtul Bulgaariat.