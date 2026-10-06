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Virves: WRC2 klassis on kõva konkurents, võime tiitli üle uhkust tunda

Autoralli
Foto: Siim Lõvi/ERR
Autoralli

Itaaliast saabusid koju autoralli maailmameistrivõistlustel WRC2 klassis esikoha saavutanud Robert Virves ja Jakko Viilo.

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg lõppes Sardiinias. WRC2 arvestuses juba tiitli kindlustanud Robert Virvese ja Jakko Viilo jaoks algas ralli reedel kahe rehvipurunemisega ning nad langesid kümnendaks. Edasi üheksa katsevõitu teeninud Eesti ekipaaž lõpetas ralli 0,7 sekundiga soomlase Roope Korhoneni järel teisena.

"Võistlust võtan ikka nagu tavapärast võistlust," tõdes Virves. "Vahet ei ole, kas mul on tiitel käes või ei ole. Andsin endast parima ja mingil määral tõesti oli väga lahe. Muud sihti pole, kui pead lihtsalt hakkama järjest üles ronima. Väga tugev esitus oli meie poolt."

Ühtlasi on Virves esimene eestlane, kellel ette näidata kaks autoralli maailmameistritiitlit. 2022. aastal krooniti ta Junior WRC meistriks.

"Loomulikult juunioride tiitel oli sel ajal väga kõva saavutus ja suureks abiks ka, et teha samm järgmisse klassi. See oli kindlasti tähtis," kinnitas Virves. "Viimastel aastatel on WRC2 arvestuses mega kõva konkurents ja ma arvan, et võime uhkust tunda, et sellises seltskonnas sellise tulemuse oleme teinud."

Virvese kaardilugeja Jakko Viilo jaoks oli tegu tema esimese MM-tiitliga. Kõrgema klassi võidu nimel nähakse veel vaeva. "Kõlab väga hästi, see on ühe unistuse täitumine kindlasti," tõdes Viilo. "Lapsena sai sellest unistatud ja nüüd on see üks tiitel käes. Üks suurem on veel loodetavasti ootamas, näeme selle nimel vaeva."

Hooaja kokkuvõttes jäi Virvese ja Viilo arvele seitsmest puntkiarvestusse läinud rallist neli võitu ja kaks teist kohta. "Väga tugev hooaeg endagi jaoks. Uskumatu, ma ei oodanud, et me nii hästi suudame esineda. Mingi aeg kui need võidud järjest tulid, et kolmas ja neljas, siis see tundus täiesti ulme valdkonda kuuluvat," lisas Viilo.

MM-hooaeg on küll läbi, kuid Virvese ja Viilo jaoks jätkub töö autoroolis testikilomeetreid kogudes.

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Toimetaja: Anders Nõmm

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

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