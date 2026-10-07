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Käit: jääb kripeldama, et kõik kolm viigimängu on olnud võimalik võita

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis mängis teisipäeval kodusel A. Le Coq Arenal Rahvuste liiga raames Islandiga väravateta viiki.

"Esiteks tahaks tänada Eesti rahvast, et teisipäeva õhtul kohale tuldi. Oli suurepärane atmosfäär," kinnitas koondise keskväljamees Markus Poom kohtumise järel. "Üritasime pakkuda samasugust mängu, tõesti oli palju võimalusi: ei tea, kas Eesti koondis üldse on mängus nii palju häid võimalusi tekitanud. Mõnes mõttes kahju, aga saame positiivse emotsiooniga lahku minna küll."

"On tunda, et meil on see tahe olemas, tunneme rahva toetust ja leidsime need käigud väga hästi üles. Isegi, kui pidime paar momenti kaitses hambad risti kannatama, siis need kohad olid vasturünnakute näol olemas. Täpp jäi i-le panemata," tõdes Poom.

Et Islandi värava suunas 13 pealelööki teele saatnud Eesti lõi teisipäevases mängus mitmeid ohtlikke momente, ütles ka vahetusest väljakule tulnud Mattias Käit. "0:0 viik on ka okei, kuigi tahtsime ilmselgelt võita ja meil olid head võimalused. Esimesel poolajal Männilaane võimalus ja minu võimalus... tänasel mängul jäi kindlasti realiseerimise taha, Bulgaarias oli meil samamoodi võimalusi, ei löönud ära. Seepärast ongi nii nukker, et kõigis kolmes viigimängus on olnud võimalik võita. See jääb kripeldama," sõnas ta.

Käit kinnitas seejärel aga, et kindlasti on neljast mängust kaasa võtta palju positiivseid emotsioone. "Meile on väga oluline, et kahes kodumängus oli null taga. On näha, et oleme mäng-mängult läinud enesekindlamaks, oleme hakanud paremini mängima. See on vaja novembri aknasse kaasa võtta ja loodame, et realiseerimine läheb paremaks!"

Toimetaja: Anders Nõmm

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