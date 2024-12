Tartu maratoni korraldajad on lume tulekuks valmis

"Kilomeetritähised on välja pandud ja tehnika üle kontrollitud, et lume saabudes saaksin kohe rajale minna," selgitas rajameister Assar Kütt. "Öösiti on küll juba miinuskraadid ning rajal ka kerge lumekiht, kuid vaja oleks viis kuni kümme sentimeetrit lund, et saaksin ratastraktoriga rajapõhjasid pressida."

Rajameister lisas, et praegu tegeldakse rajalt võsa koristuse ja niisketesse kohtadesse kuivenduse loomisega.

"See on täiesti normaalne, et detsembri keskpaigas veel lund ei ole," rääkis peakorraldaja Indrek Kelk lumeoludest. "Eelmisel kahel aastal on talv alanud väga vara ning lumeperiood veebruari teises pooles juba ka läbi saanud. Oleks kindlam kui talv liiga vara ei algaks ja kestaks poole märtsini."

Osalejate registreerimine on viimase viie aasta rekordi graafikus ning huvi on suur nii eestlaste kui välismaalaste hulgas. "Jah, isegi parem seis kui aasta tagasi samal ajal. Ameeriklaste reisiagendid käisid juba suvel siinsete oludega tutvumas ning on oma reisi Tartu maratonile juba välja müünud," rääkis Kelk.

51. Tartu maraton ootab suusatajaid rajale veebruarikuu kolmandal nädalavahetusel. 15. veebruaril toimuvad vabatehnika- ja vanakooli sõit ning teatesõit tiimidele. 63 ja 31 km klassikadistantsid sõidetakse pühapäeval 16. veebruaril.