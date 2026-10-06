X!

Kapten Paskotši: tulime võitma, aga Islandi vastu on kaks viiki hea tulemus

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis lõpetas ajaloo pikima koondiseakna väravateta viigiga Islandi vastu. Neljas mängus lubati endale lüüa ainult üks värav ja teeniti kuus punkti.

Kui Eesti koondis suutis Reykjavikis viigipunkti teenida väga kõva võitluse toel, siis Tallinnas avanes teisipäeval ka endal rohkem võimalusi. Islandi väravavaht jäi ette nii Robi Saarma kui Rasmus Peetsoni löökidele, teisel poolajal oli suurepärane võimalus vahetusest sekkunud Mattias Käidil, kuid ta ei suutnud Patrik Kristali hea eeltöö järel peaga palli tabada.

"Väga positiivne tulemus, kuigi tulime, et võita," rääkis ERR-ile teisipäevases kohtumises Eesti kaptenipaela kandnud keskkaitsja Maksim Paskotši. "Selle võistkonna vastu kaks viiki on päris hea tulemus. Kõva võitlus, palju jooksmist ja duelle. Ei olnud võib-olla kõige ilusam mäng, aga minu jaoks kaitsjana: mulle väga meeldis!"

Et Eesti koondis sai tugeva Islandi vastu palju palliga rünnata, Paskotšit ei üllatanud. "Teadsin, mis grupp meil tegelikult on. Võib-olla meie eelmised tulemused ei ole olnud parimad, aga selles laagris näitasime, et need ongi need mängud, mis peame korralikult tegema," rääkis Paskotši.

Eesti alustas Rahvuste liiga akent Reykjavikis teenitud 1:1 viigiga, seejärel jäid Bulgaaria vastu väravad löömata ning kolmandas kohtumises alistati Luksemburg koduplatsil 1:0. Nelja vooru järel on Eesti kuue punktiga tabelis kaheksa silma teeninud Islandi järel teine.

"Ma usun, et kõik, nii mängijad kui staff on pigem väga rahul," sõnas Paskotši. "Kindlasti oleks üks või teine mäng [tahtnud võita], aga mis teha. Tahan väga kiita kõiki mängijaid. Nii need, kes alustasid kui need, kes sisse tulid: nad tegid nii palju ja ma loodan, et meie fännid näevad seda ka."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

00:52

Käit: jääb kripeldama, et kõik kolm viigimängu on olnud võimalik võita

00:14

Rahulolev Henn: andsime nii palju, kui meil üldse anda oli

06.10

Kapten Paskotši: tulime võitma, aga Islandi vastu on kaks viiki hea tulemus

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul Uuendatud

06.10

Heina vigastus ei osutunud tõsiseks

06.10

Neidude jalgpallikoondis võõrustab Lätit Tehvandi staadionil

06.10

Selgusid Eesti ja Islandi koosseisud, Miller jääb taas eemale

06.10

Vabariigi president külastab Eesti ja Islandi jalgpallimängu

06.10

Elron kohandas rongigraafikut Eesti–Islandi mänguõhtuks

06.10

Prantsusmaa lõi viimase 15 minutiga Belgiale neli väravat

05.10

Kuusk Islandi mängu eel: kindlasti ootame, et rahvas tuleks kohale

05.10

Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

05.10

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

05.10

Maardu Linnameeskond loobus edasisest hooajast

05.10

Portugali juhendaja jättis Ronaldole ukse avatuks

fotod

sport.err.ee värsked uudised

06.10

Glinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja

06.10

ETV spordisaade, 6. oktoober

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil Uuendatud

06.10

Virves: WRC2 klassis on kõva konkurents, võime tiitli üle uhkust tunda

06.10

Saaremaa garaažides käib kibe ettevalmistus Saaremaa ralliks

06.10

Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

06.10

Simuland lõpetas Porsche Saksamaa sarja klassivõiduga

06.10

Alcaraz kaitses Tokyos tiitlit, Djokovic jõudis Pekingis Federeri kannule

06.10

Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks

06.10

Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased

06.10

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

06.10

Eestlased alustavad judo MM-i

06.10

Rattamees Vaidem võitis teist aastat järjest Lembitu jooksu

06.10

Noored Eesti judokad jõudsid Tšehhi turniiril kolme hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo