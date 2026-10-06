Kapten Paskotši: tulime võitma, aga Islandi vastu on kaks viiki hea tulemus

Kui Eesti koondis suutis Reykjavikis viigipunkti teenida väga kõva võitluse toel, siis Tallinnas avanes teisipäeval ka endal rohkem võimalusi. Islandi väravavaht jäi ette nii Robi Saarma kui Rasmus Peetsoni löökidele, teisel poolajal oli suurepärane võimalus vahetusest sekkunud Mattias Käidil, kuid ta ei suutnud Patrik Kristali hea eeltöö järel peaga palli tabada.

"Väga positiivne tulemus, kuigi tulime, et võita," rääkis ERR-ile teisipäevases kohtumises Eesti kaptenipaela kandnud keskkaitsja Maksim Paskotši. "Selle võistkonna vastu kaks viiki on päris hea tulemus. Kõva võitlus, palju jooksmist ja duelle. Ei olnud võib-olla kõige ilusam mäng, aga minu jaoks kaitsjana: mulle väga meeldis!"

Et Eesti koondis sai tugeva Islandi vastu palju palliga rünnata, Paskotšit ei üllatanud. "Teadsin, mis grupp meil tegelikult on. Võib-olla meie eelmised tulemused ei ole olnud parimad, aga selles laagris näitasime, et need ongi need mängud, mis peame korralikult tegema," rääkis Paskotši.

Eesti alustas Rahvuste liiga akent Reykjavikis teenitud 1:1 viigiga, seejärel jäid Bulgaaria vastu väravad löömata ning kolmandas kohtumises alistati Luksemburg koduplatsil 1:0. Nelja vooru järel on Eesti kuue punktiga tabelis kaheksa silma teeninud Islandi järel teine.

"Ma usun, et kõik, nii mängijad kui staff on pigem väga rahul," sõnas Paskotši. "Kindlasti oleks üks või teine mäng [tahtnud võita], aga mis teha. Tahan väga kiita kõiki mängijaid. Nii need, kes alustasid kui need, kes sisse tulid: nad tegid nii palju ja ma loodan, et meie fännid näevad seda ka."