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Rahulolev Henn: andsime nii palju, kui meil üldse anda oli

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ütles pärast Rahvuste liigas tehtud väravateta viiki Islandi vastu, et see oli mänguliselt tema ajastu seni kõige nauditavam kodumäng.

"Mõlemal omad võimalused, aga andsime praegu nii palju, kui meil üldse anda oli. Nautisin meeskonna väga hingestatud mängu," kinnitas Henn teisipäevase kohtumise järel ERR-iga rääkides.

Eesti lõi kodupubliku ees mitmeid häid võimalusi ning kuigi kohtumise lõpus läks initsiatiiv Islandile, tegid kaitsjad head tööd ja nii teenis Eesti punkti kõigis neljas koondiseakna mängus.

"Ühel hetkel oli vaja natuke värskust tuua, siis said nemad korraks surve peale; korra oli tunda, et on vaja nullist kinni hoida ja mängijad said 65.-70. minuti kandis raskest momendist üle ja saime jälle oma väravast kaugemale. Lõpuks jäi viimasest lükkest võib-olla puudu," tõdes Henn.

Peatreener andis teisipäeval koondisedebüüdi Levadia ääreründajale Maksimilian Skvortsovile, kes asendas taas hea mängu teinud ja teravusi loonud Patrik Kristalit. "Ta näitas end treeningutel väga heast küljest, profiili mõttes suhteliselt sarnane Patrikule. Lootsime jätkata seda, millega Patrik seal alustas, tekitada vastasele liinide vahel ebamugavust," selgitas Henn vahetust.

Eesti teenis neljast mängust ühe võidu ja kolm viiki, endale lubati lüüa vaid üks värav. Vaid ühe värava lubasid nelja mängu jooksul C-divisjonis endale lüüa ka islandlased. "Ma arvan, et tervikuna nende nelja mänguga kindlasti rahul olema. Võib öelda, et mu karjääri jooksul ei ole me tervikuna nelja mängu 90 minuti jooksul nii hästi mänginud," oli endine FC Flora peatreener rahul.

Toimetaja: Anders Nõmm

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