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Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits - Varssavi Dziki
Tartu Ülikool Maks & Moorits - Varssavi Dziki Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiri avamängus kodusaalis tunnistama Poola klubi Varssavi Dziki 103:76 paremust.

Tartu jaoks algas kohtumine väga raskelt: esimese kolme minuti ja 20 sekundiga viskas kodumeeskond vaid ühe punkti ja külalised läksid juhtima 10:1, Mack Smith-McEwen tõi tartlased siis kiirelt kuue punkti kaugusele, ent avaperioodi keskel tegi Poola klubi 12:0 vahespurdi ja vahe jätkas kasvamist. Dziki võitis esimese veerandaja lõpuks koguni 36:12.

Eesti meister kaotas avapoolaja 29:55, kolmanda veerandaja keskel tegi kunagine Janari Jõesaare leivaisa 10:0 vahespurdi ja läks juhtima juba 72:37. Viimase kümne minutiga õnnestus Tartul kaotusseis taas kahandada 20 punktile, mängu lõpuks oli tablool siiski Varssavi klubi 103:76 võit.

Tartu tabas väljakult viskeid 41-protsendiliselt (kaugvisked 8/27), aga 27 vabaviskest läbisid rõnga vaid 12. Varssavi meeskond tabas vabaviskeid samal ajal 71-protsendiliselt (22/31). Lauavõitluse võitis Dziki 49:38. Tartu resultatiivseim oli Rasmus Andre 17 punktiga, Mack Smith-McEwen lisas 16 punkti. Kuus Varssavi meest kogusid kahekohalise punktisumma, Austin Luke tõi võitjatele 20 ja Makai Ashton 18 punkti.

Lisaks Tartule ja Varssavile kuuluvad FIBA Euroopa karikasarja E-gruppi veel Küprose meeskond Larnaca AEK, sakslaste Würzburg Baskets, kahekordne Kreeka meister Thessaloniki Iraklis ning Põhja-Makedoonia tippklubi Skopje MZT; viimastega kohtub Tartu järgmisel nädalal võõrsil. Europe Cupi mängivad ka BC Pärnu ja Bigbank/Kalev.

Toimetaja: Anders Nõmm

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