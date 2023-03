Potapova sai Spartaki särgi kandmise eest WTA-lt ametliku hoiatuse

Potapova kandis Spartaki särki kõrgeima kategooria WTA turniiril Indian Wellsis enne kolmanda ringi mängu Jessica Pegulaga. Mõned nädalad varem postitas ta ka sotsiaalmeediasse pildi, kus ta sama särki kannab.

Potapova särgivalikut tõlgendati kui avalikku toetust kodumaale sõjas Ukrainaga. Potapova tegu kritiseeris teiste seas ka maailma esireket Iga Swiatek. "Ausalt öeldes olin [seda nähes] üllatunud," tunnistas Swiatek. "Arvasin, et mängija saab ise aru, et isegi kui ta on selle meeskonna fänn, ei peaks ta praegusel ajal selliseid vaateid väljendama."

Potapova ise ütles pärast Pegulale kaotamist, et on Spartakit toetanud ajast, mil oli 13-aastane ega näinud enda tegevuses provokatsiooni.

"Mis puudutab Venemaa jalgpallimeeskonna T-särgi kandmist, tegi WTA mängijale ametliku hoiatuse, andes teada, et see oli lubamatu ja sobimatu tegu," seisis WTA avalduses. "Me loodame, et tulevikus selliseid asju ei juhtu."

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on tennis olnud üks väheseid spordialasid, kus venelastel ja valgevenelastel on lubatud individuaalsportlastena võistelda, kuid nad peavad seda tegema neutraalsetena ehk nende nime juures ei kuvata nende kodumaad ega lippu.