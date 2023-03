Ostapenko: kui ma venelastega ei mängiks, peaksin karjääri lõpetama

Lisaks Ostapenkole peatati ka jalgratturite Krists Neilandsi ja Toms Skujinši ning veel kahe tennisisti – Daniela Vismane ja Darja Semenistaja – rahastus. LOK-i peasekretär Karlis Lejnieks kinnitas, et sel nädalal otsustas LOK-i juhatus, et nende viie sportlase rahastus peatatakse alates märtsist, kuna nad on venelaste ja valgevenelastega samadel võistlustel osalenud. Lejnieks rõhutas, et tegemist pole rahastuse lõpetamise, vaid peatamisega.

"Muidugi võtsid nad minuga ühendust, aga ausalt öeldes ei saa ma midagi teha, sest mina ju ei organiseeri turniire," ütles USA-s Indian Wellsis mänginud Ostapenko. "WTA on see, kes turniire korraldab ja mul pole võimalik muudel turniiridel mängida."

Venelased ja valgevenelased võivad tennises individuaalsportlastena võistelda, kuid peavad seda tegema neutraalsetena ehk nende nime juures ei kuvata nende kodumaad ega lippu. Naiste maailma edetabelis on praeguse seisuga 30 parema seas kaks valgevenelannat ja viis venelannat. "See tähendab, et kui ma nendega ei mängiks, peaksin enda karjääri ära lõpetama," oli Ostapenko nõutu. "Aga ma ei tee seda, sest olen tennisist ja see on minu spordiala. Kahjuks on see olukord selline."

Riigirahastuseta jäämine ei tohiks 2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitjat Ostapenkot siiski väga mõjutada, maailma 25. reket on karjääri jooksul auhinnarahadena teeninud üle 12 miljoni dollari, tänavu on lisandunud üle 530 000 dollari.

Kõrvapõletikuga kimpus Ostapenko oli Indian Wellsis avaringis vaba, teises ringis sai ta 7:5, 3:6, 6:2 jagu valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšist (WTA 44.). Kolmandas ringis kaotas Ostapenko tšehhitar Petra Kvitovale (WTA 15.) 6:0, 0:6, 4:6.