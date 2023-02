Mitukümmend riiki ei taha Venemaad ja Valgevenet olümpiale

Eestit esindas nõupidamisel kultuuriminister Piret Hartman, kelle sõnul olid riigid antud küsimuses väga üksmeelsed. Teiste seas osalesid arutelul ka spordi suurriigid USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan.

"Selline kohtumine toimus ja eesmärk oli rääkida sellest, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa olümpial osaleda," lausus Hartman ERR-ile. "Kõik avaldused, mis erinevate riikide poolt kõlasid, olid väga üksmeelsed: Valgevene ja Venemaa ei tohiks osaleda olümpiamängudel."

Kokku võtsid sõna 20 riigi esindajad. Hetkel pannakse kokku vastavat avaldust, mis peaks saama allkirjad järgmiseks nädalaks. Siis ka selgub, kas alla kirjutavad kõik 35 riiki. "Kui palju neid riike lõpuks tuleb, selgub järgmisel nädalal -, aga suhtumine oli väga üksmeelne ja väga selge," lausus Hartman.

"Eesti seisukohta ei pea üle küsima ja Eesti on olnud ise väga initsiatiivikas nii Baltimaade kui ka Põhjamaadega suhtlemisel. Ütlesin ka täna väga selgelt välja, et me ei näe võimalust, et Venemaa ja Valgevene sportlased osa võtavad."

Hartmani sõnul tahab ta olla selles küsimuses väga optimistlik. "Ma arvan, et tõenäosus kasvab iga päevaga. Täna vestlesin ka Eesti Olümpiakomiteega. Ka nemad on tegemas sel teemal erinevate olümpiakomiteedega koostööd, ka Baltimaade ja Põhjamaade olümpiakomiteed on oma avaldused juba teinud. Seisukoht kogub väga selgelt jõudu."

Venemaa ja Valgevene sportlased on alates sõjategevuse algusest Ukrainas suurel määral rahvusvahelisest spordielust eemaldatud, aga rahvusvaheline olümpiakomitee eesotsas president Thomas Bachiga on andnud hiljuti märku, et soovib Venemaa ja Valgevene atleedid Pariisi olümpiaks taas võistlustesse kaasata.