30 riiki nõuavad Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt vastuseid

Associated Pressi (AP) teatel on kiri tingitud 10. veebruaril toimunud rahvusvahelisest tippkohtumisest, kus osales üle 35 riigi, et arutada Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist neutraalse lipu all. "Kuniks "neutraalsuse" mudelis pole selgust ning sellega seotud põhiküsimusi ja konkreetseid üksikasju pole lahendatud, ei ole me nõus, et Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid saama rahvusvahelistele võistlustele naasta," seisis kirjas.

"Meil on tõsine mure, kuidas on võimalik, et Venemaa ja Valgevene olümpiasportlased saaksid võistelda "neutraalsetena" - vastavalt ROK-i tingimustele, mille kohaselt nad ei tohi oma riigiga samastuda -, kui neid rahastab ja toetab otseselt nende riik (erinevalt näiteks professionaalsetest tennisistidest)."

"Tugevad sidemed ja seosed Venemaa sportlaste ja Venemaa sõjaväe vahel tekitavad samuti selget muret. Meie pidev kollektiivne lähenemine ei ole seega olnud diskrimineerimine pelgalt rahvuse alusel, kuid nende suurte muredega peab ROK tegelema."

AP sõnul andsid teiste seas allkirja USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Kanada, Saksamaa, Poola ja kõik kolm Balti riiki. "See riikide koalitsioon on Ukrainat mitmel rindel toetanud ja me jätkame seda ka edaspidi. Täna väljendame oma tõsist muret ROK-i plaanide pärast, mis võivad tuua Venemaa ja Valgevene tagasi tippsporti," ütles Suurbritannia kultuuriminister Lucy Frazer BBC vahendusel.

Jaanuaris teatas ROK, et uurib võimalusi, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelisele areenile tagasi tuua. Ukraina kaalub vastusena ROK-i plaanile Pariisi 2024. aasta olümpiamängude boikoteerimist, püüdes samal ajal mobiliseerida teiste riikide toetust. ROK-i president Thomas Bach on ukrainlaste plaanile vastu ning rõhutas Ukraina spordiministrile ja riikliku olümpiakomitee presidendile Vadõm Huttsaidile saadetud kirjas, et olümpiamängude boikoteerimine oleks olümpiaharta rikkumine.