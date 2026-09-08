Saksamaa pääses kodusel MM-il kindla võiduga veerandfinaali

28-aastase vaheaja järel MM-il osalev Saksamaa alustas kohtumist 5:0 spurdiga, Lõuna-Korea jõudis 8:8 ja 11:11 viigini, aga siis tegi Saksamaa 8:0 ja enam edu käest ei antudki. Poolajapausile mindi Saksamaa 46:29 eduseisus, kolmandal veerandajal kasvatati edu 30-punktiliseks ja kohtumine lõpetati 9:0 spurdiga.

Saksamaa parim oli Marie Gülich 19 punkti ja viie lauapalliga, Frieda Buhner lisas 17 punkti ja võttis samuti viis lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel ka Luisa Geiselsoder ja Nyara Sabally, tuues vastavalt 12 ja kümme punkti. Leonie Fiebich võttis 11 lauapalli ja tõi kaheksa punkti. Lõuna-Korea resultatiivseim oli Haeran Lee 21 punktiga, Leeseul Kang lisas 17 punkti.

Veerandfinaalis läheb Saksamaa vastamisi valitseva Euroopa meistri Belgiaga.

Päeva esimeses vaheringikohtumises alistas Ungari 84:63 Jaapani ning läheb veerandfinaalis vastamisi tiitlikaitsja USA-ga.

Enne mängu:

28 aasta pikkuse pausi järel MM-finaalturniiril osalev Saksamaa tuli oma alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teiseks. Avamängus kaotati Hispaaniale 53:83, ent seejärel alistati Jaapani 74:58 ja esmaspäeval viimases mängus Mali 83:58. Sakslannade mänguvankrit on vedanud WNBA-s klubikorvpalli mängivad Frieda Bühner ja Leonie Fiebich.

Lõuna-Korea on MM-il regulaarne osaleja juba 1959. aastast. Tänavust turniiri alustati 99:81 võiduga Nigeeria üle, kuid teises voorus tuli vastu võtta 69:95 kaotus Prantsusmaalt ja viimases voorus jäädi 73:82 alla Ungarile. Lõuna-Korea resultatiivseim mängija on seni olnud Park Ji-hyun, kes visanud kolme mänguga keskmiselt 16,7 punkti.

Lõuna-Korea üheks suureks tugevuseks võib pidada head viskekätt kolmepunktijoone tagant, kust nad tabavad 33,4-protsendilise täpsusega. Samuti on nad edukad olnud vastaste pallikaotuste ärakasutamisel, teenides seekaudu keskmiselt 24 punkti mängus. Võrreldes Lõuna-Koreaga jätab Saksamaa visketabavus soovida (kolmestel vaid 26,9 protsenti), aga neil on selge eelis lauavõitluses (keskmiselt 47,3 lauapalli mängus vs 23,7).

Saksamaa ja Lõuna-Korea vahelise kohtumise võitjat ootab veerandfinaalis valitsev Euroopa meister Belgia, kes pääses otse kaheksa parema hulka.