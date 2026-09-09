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Tugevalt alustanud Eesti rannajalgpallikoondis alistas Belgia

Jalgpall
Eesti rannajalgpallikoondis
Eesti rannajalgpallikoondis Autor/allikas: Jose Manuel Alvarez/BSWW
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondise jaoks algas Itaalias toimuv Euroliiga üleminekuturniir A-divisjoni koha nimel võidukalt, kui Belgia alistati tulemusega 5:2.

Eesti pani kohtumisele tugeva aluse, kohanedes kiiresti ning minnes juba avakolmandiku järel 4:1 juhtima. Avavärav vormistati 49. sekundil, kui karistuslöögi realiseeris Rasmus Munskind, kes jõudis ka Eesti koondises sajanda mänguni, vahendab jalgpall.ee.

Viigitabamus tuli vastu viiendal minutil, kui teravalt värava alla saadetud pall eestlase enda jalast võrku jõudis. Samal minutil taastas Eesti edu, kui Henry Hoolma võitles end kolme Belgia mängija vahelt löögile ning saatis palli kindlalt võrku. Seitsmendal minutil kasvatas Eesti eduseisu Janek Remmelgas veelgi, kes ei kõhelnud kaugelt lööki proovida ning saatis palli Belgia väravasse. Avakolmandiku lõpus sündis Eesti neljas värav vastaste abiga. Belgiale suur võimalusi esimese 12 minutiga ei antudki, kord ragises vaid eestlaste väravalatt.

Teisel kolmandikul muutus mängupilt Eesti jaoks keerulisemaks. Vastasele anti rohkem võimalusi ning Belgia sai mitmel korral palli eestlaste söötude vahelt kätte. Eesti esialgne enesekindlus mõnevõrra kadus, kuid Belgia ei suutnud tekkinud võimalusi ära kasutada. Eesti suutis lõpus ise väravani jõuda: Eesti blokeeris vastase löögi ning pall jõudis Munskindi valdusesse, kes lahendas olukorra 5:1.

Lõppkolmandikul võttis Eesti taas initsiatiivi enda kätte ning tekitas mitmeid häid väravavõimalusi. 28. minutil saatis Hoolma palli latti, seejärel oli lähedal ka Remmelgas, kelle tugeva löögi suutis Belgia väravavaht tõrjuda. Kaks minutit enne lõpuvilet teenis Eesti oma karistusala lähistel karistuslöögi, mida asus lööma Munskind. Tema löök tabas posti ning peatselt järgnenud rünnakul õnnestus Belgial vähendada vahet 2:5-le. Eesti suutis aga eduseisu hoida ning turniirile võidukas algus teha.

Lisaks Belgiale võitleb Eesti edasipääsu nimel Tšehhi ja Türgi vastu. Järgmise vastasena ootab eestlasi Tšehhi, kellega minnakse vastamisi neljapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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