Rikberg Tähe vigastusest: kindlasti ei ole soov mängijate tervist ohtu seada

Nurgaründajat vaevas juba viimasel kontrollturniiril välimise toppelihase (ladina keeles musculus obturatorius externus) vigastus, mistõttu tegi ta kaasa vaid ühe geimi. Teisipäeval tehtud MRT uuring näitas, et lihas-kõõluse ülemineku kohas on 1,4 cm suurune rebend, mis ei luba Tähel koondist aidata.

"Nii, nagu avalikkus sai sellest teada täna õhtul, nii tegelikult ka meie. Ehk siis me oleme seda Robi lihase olukorda jälginud, on olnud erinevaid visiite arstide juurde, erinevaid uuringuid ja täna tehtud MRT uuring näitas lihases rebendit ja selge on see, et sellises konditsioonis mängimine tähendab riski suurema vigastuse saamiseks," nentis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg. "Minu soov kindlasti ei ole mängijate tervist ohtu seada, sellest tulenevalt oli see otsus ka lihtne."

"Varasemalt tundus, et midagi hullu pole, kõikjalt saime kinnitusi, et tegemist on ainult lihase venitusega. Treeningutel Robi tegi mõõdukalt teatud asju kaasa ja proovisime teda hoida sellises konditsioonis, et ta saaks mängida, aga mitte riskida, et midagi juhtuks. Ja tänaõhtune info on meile uus," jätkas Rikberg. "Õhtuse treeningu ajal sai tegelikult see otsus tehtud. Õnneks püsis meil trennis kogu selle perioodi ka Mihkel Varblane, mis tähendas, et ei pidanud asendusmeest kaugelt otsima, ta oli palliplatsil olemas. Ja siis võtsimegi vastu otsuse, et läheme nelja nurgaründajaga ja Tamperesse sõidab kaasa ka neli temporündajat."

Kas see, et Tähe asemel sõidab EM-ile Varblane, mitte Karli Allik, on seotud ka Alliku tervisega või olid seal teised kaalutlused? "Ikka esimene faktor on tervis. Kui Robi puhul räägime väikesest lihasrebendist, siis Karli puhul selgus uuringute käigus, et tema lihasrebend kõhus on märgatavalt suurem," avaldas Rikberg. "Seal võtsime juba varem vastu otsuse, et ta keskendub taastusravile, sõidab vastavalt kokkuleppele oma uue koduklubi juurde ja alustab seal ettevalmistust klubihooajaks. Ja Roberti jaoks on asi veel nii värske, eks ka tema suhtleb oma koduklubiga ja pannakse paika järgmised sammud."

Kuidas see meeskonnale mõjub, et meest, kes võiks otsustavatel punktidel olla potentsiaalselt otsustaja, pole nüüd võtta? "Selge on see, et Eesti-suguses väikeses riigis tunneme igast puuduvast mängijast rohkemates kordades puudust kui mõnes suures riigis. Valik on meil selline ahtakene," tõdes Rikberg. "Saime katsetada erinevaid kooslusi platsil ja tegelikult need toimisid. Nüüd on võimalus meestel, kes võib-olla varasematel hooaegadel ja eelkõige olulistes mängudes nii suurt rolli ei ole kandnud, saada platsile, end näidata ja särada."

"Treenerina olen mõnes mõttes olukorraga ka natuke rahul, sest kui oleks võtnud tänase uudise valguses sellise poolvigastatud või vigastusalti mängija kaasa, siis nii meeskonna sees kui meedia, fännide ja avalikkuse seas oleks tähelepanu sellel, mis on olukord, kas tuleb tagasi," jätkas ta. "Nüüd on olukord palju lihtsam ja olukord on meie jaoks selge – meil on 14 meest, kes on mänguvalmis ja nendega tuleb kõik need mängud EM-finaalturniiril ära pidada."