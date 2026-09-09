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Eesti trikitõukerattur saavutas ekstreemspordifestivalil kuuenda koha

Ekstreemsport
Maksim Tihhomirov
Maksim Tihhomirov Autor/allikas: Eesti Rulluisuliit
Ekstreemsport

Eesti trikitõukerattur Maksim Tihhomirov saavutas Urban World Series'il Barcelonas tugevas rahvusvahelises konkurentsis kuuenda koha, parandades oma mullust tulemust koha võrra.

Urban Barcelona on üks maailma suuremaid ekstreemspordialade festivale. Võistlustel osalesid maailma tipud mitmetel aladel, sealhulgas rulasõidus, BMX-freestyle'is ja trikitõukerattaspordis.

Trikitõukerattaspordi võistlus toimus Urban World Series'i raames, kus osalesid maailma tippratturid. Eestit esindasid Maksim Tihhomirov ja Semjon Bassov.

Finaali jõudmiseks tuli võistlejatel esmalt läbida kvalifikatsioon, mille kaudu pääsesid 20 paremat edasi poolfinaali.

Bassov sai kvalifikatsioonis 26. koha ning tema võistlus sellega lõppes. Tihhomirov läbis edukalt nii kvalifikatsiooni kui ka poolfinaali ning pääses finaali, kus saavutas kuuenda koha.

Sellega parandas Tihhomirov oma mullust tulemust Urban Barcelonas ühe koha võrra. Ka eelmisel aastal jõudis ta finaali, kus saavutas seitsmenda koha.

Barcelona kuues koht on Tihhomirovi jaoks järjekordne tugev tulemus tänavusel hooajal, kus ta on juba saavutanud mitmeid häid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel.

Pärast Barcelonat jääb puhkuseks vähe aega, sest peagi ootab ees trikitõukeratturite aasta tähtsaim võistlus – World Skate Games 2026 Paraguays. Oktoobris toimuval suurvõistlusel selgitatakse maailmameistrid mitmel alal, sealhulgas trikitõukerattaspordis.

Toimetaja: Maarja Värv

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