Põhjamaade maadlusliidu presidendid allkirjastasid ühispöördumise UWW-le

Avalduse täistekst:

Peagi möödub aasta sellest, kui Venemaa armee tungis Ukrainasse. Selle aasta jooksul on nad tapnud inimesi, hävitanud Ukraina majandust ning muutnud mitmed linnad varemeteks. Hukkunute seas on ka maadlejaid, treenereid, kohtunikke, võistluse korraldajaid ning nende sugulasi.

Toetame Ukraina püüdlusi säilitada oma iseseisvust ja rahvuslikku terviklikkust. Samal ajal töötame selle nimel, et demokraatlik maailm isoleeriks Venemaa ja Valgevene. Need riigid suurendavad iga päevaga oma sõjalisi pingutusi, et okupeerida võimalikult suur osa Ukraina territooriumist. Nad tapavad mitte ainult riigi kaitsjaid, vaid ka süütuid tsiviilisikuid.

Seetõttu nõuavad meie alaliitude presidendid, et Venemaa ja Valgevene sportlasi ei lubataks tagasi võistlusareenile ning samuti ei tohi nende riikide esindajad mitte ainult võistelda, vaid ka ametlikult osaleda ühelgi rahvusvahelisel võistlusel.

Härra Lalovic, ootame teie mõistmist, toetust ja lahendusi.

Leedu maadlusliidu president Giedrius Dambrauskas

Taani maadlusliidu president Palle Nielsen

Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli

Soome maadlusliidu president Pekka Paavola

Läti maadlusliidu president Armands Zvirbulis

Norra maadlusliidu president Anette Kure

Rootsi maadlusliidu president Jan Åström