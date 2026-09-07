MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

37-aastane Männiste on väljakukohtunikuna tegutsenud Berliinis toimuval MM-il USA ja Hiina, Austraalia ja Türgi ning Itaalia ja Hiina vahelistes mängudes. Kuna mäng on aina kiirem ja füüsilisem, siis peavad järjest paremas vormis olema ka FIBA poolt välja valitud kohtunikud.

"Meil ongi füüsilise ettevalmistuse treener, kes jagab meile treeningkavad," sõnas Männiste ERR-ile. "Need on valdavalt jooksu peale üles ehitatud. Turniiri ettevalmistusfaasi alguses on rohkem selline vastupidavus."

"Mida lähemal turniirile, siis rohkem sellised lõigutrennid, kiirendus ja kiirus ning kindlasti käib sinna juurde ka jõutreening. Keskmiselt on kuskil kolm kuni neli treeningut nädalas ja vahepeal omal käel jõusaali juurde ja nii see vorm tuleb."

FIBA on pikalt toetanud ja jälginud MM-il vilistavate kohtunike ettevalmistust. Eriti mahukad olid Männiste jaoks MM-i eelsed kolm kuud. "Me kõik oma treeningud peame monitoorima pulsivöö abil ja laadima ülesse ning siis ÜKE treener ikkagi neid jälgib," sõnas kohtunik.

"Kogu treeningkava juures selle kolme kuu jooksul oli neli spetsiaalset kohtunike füüsiliste võimete testi, mida tuli läbida, mis tuli üles filmida ja saata FIBA-sse. Kui sa need läbid ja oled ka oma viletasemelt piisavalt hea, siis sellele turniirile saadki."

Männiste on üks 28 väljakukohtunikust, kelle FIBA valis MM-ile mänge vilistama.