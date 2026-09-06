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Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

Kergejõustik
Liis-Grete Hussar
Liis-Grete Hussar Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kergejõustik

Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu raames krooniti pühapäeval Pärnus Eesti 10 km maanteejooksu meistriteks Liis-Grete Hussar ja Leonid Latsepov.

Hussar kaitses mullust meistritiitlit tänavu joostud ajaga 34.05. Naiste arvestuses oli teine Külli Sizask (35.04) ja kolmas suvel 19. sünnipäeva tähistanud Meril Adeela Alev (36.10).

"Jälgisin kogu aeg kella, vaatasin, et tunne on hea ja tempo on mõnus, äkki suudan alla 34 minuti, mida pole see aasta suutnud. Natuke jäi puudu, aga olen väga rahul, sest alles kaks nädalat tagasi jooksin ju EM-il maratoni," kommenteeris Hussar võidu järel ERR-iga rääkides. "Olen väga rahul ja selle hooaja parim jooks: väga hästi!"

Birminghami EM-il saavutas Hussar ajaga kaks tundi, 41 minutit ja 17 sekundit 49 naise konkurentsis 39. koha. "EM-i emotsioonid kannavad mind siiani," kinnitas Hussar. "Mul on siiani selline võistlusnälg - kuigi hooaeg algas juba veebruaris, siis tunnen, et nii väga ootan lihtsalt starte. Ma luban, et varsti lõpetan, aga veel on palju sees! Tundub, et kõik, mis sees on, tuleb välja panna!"

Järgmisena on Hussar stardis järgmisel nädalavahetusel Tallinna maratonil. "Olen seda väga pikalt oodanud. Aasta 2012 on eredalt meeles, kui lõpetasin 18-aastasena kolmanda eestlasena, joostes alla kolme tunni," lisas ta.

Meeste konkurentsis teenis esikoha ainsana alla 30 minuti jooksnud Leonid Latsepov (29.54), kes edestas Karel Hussarit (30.05) ja Morten Sihti (30.55). Sealjuures on Latsepov alles hiljuti taastunud ristluu väsimusmurrust ja adduktori kõõluse kinnituskoha põletikust.

"Mul õnnestus täna kõik väga hästi. Sõitsin Pärnusse mõttega tiitel võita, sest teadsin, et see on sel aastal mu ainuke võimalus Eesti meistriks tulla. Pika vigastuse tõttu jäi suur osa hooajast vahele, aga nüüd olen tagasi, jalad on korras ja loodetavasti saan sügise lõpuks veel paremasse vormi," kinnitas värske Eesti meister.

"Maratonile ma sel aastal starti ei lähe, aga loodan, et poolmaratonis saan veel mõne hea tulemuse teha. Esimese võimaluse selleks saan juba järgmisel nädalal Tallinnas," kinnitas Latsepov, et temagi on Tallinna maratonil stardijoonel seismas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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