Curacao MM-ile juhendanud Advocaati lepingule lisati veel aasta

Septembri lõpus 79. sünnipäeva tähistav Advocaat sai Curacao treeneriks 2024. aasta alguses ning aitas järgmisel aastal koondisel kindlustada esimest korda pileti MM-finaalturniirile. Mõni kuu enne MM-i loobus ta tütre tervisemure tõttu ametist, aga sai siiski suveks koondisega USA-sse kaasa minna.

Curacao alustas koondise ajaloo esimest MM-i kindla 1:7 kaotusega Saksamaale, aga teenis seejärel Ecuadori vastu väravateta viigiga esimese punkti. Alagrupiturniiri viimases kohtumises jäädi alla Elevandiluurannikule tulemusega 0:2.

Kogenud peatreener Advocaat on teinud paari aastaga ära suure töö ning Curacao jalgpalliliit otsustas kogenud hollandlasega lepingut pikendada. Advocaat jääb väikeriigi jalgpallipealikuks kuni järgmise aasta juulini. "See on fantastiline grupp, kellega on hea tööd teha. Oleme koos midagi suurt saavutanud ja ootan juba põnevusega, et saaks mängijate ja treeneritega seda ehitamist jätkata," sõnas Advocaat.

Curacao koondis alustab septembri lõpus Põhja- ja Kesk-Ameerika (CONCACAF) Rahvuste liigat.