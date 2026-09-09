Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

Tänavuse Vuelta viimasel sprindietapil otsustas enam kui 100-liikmeline peagrupp võitja viimasel sirgel, kus parimat jalga näitas taaskord Brennan. Inglase järel ületasid joone belglane Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja taanlane Magnus Cort (Uno-X Mobility), esimesena jäi esikolmikust välja itaallane Alessandro Romele (XDS Astana Team).

Esimest korda oma karjääris suurtuuril sõitva Brennani jaoks oli see juba viies etapivõit, Visma-Lease a Bike'i võistkonna jaoks tiimi rekordit tähistav seitsmes. "See on uskumatult eriline! Me tulime sellele velotuurile plaaniga, aga keegi meist ei arvanud, et oleme rekordilisel tasemel. Istusime eile (teisipäeval - toim) maha ja otsustasime, et peame rekordi purustama," sõnas võidukas Brennan.

Hispaanlane Enric Mas (Movistar Team) astus järjekordse sammu karjääri esimese üldvõidu suunas, tema edu Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) ees jäi kahe minuti ja kuue sekundi peale püsima. Kolmandal kohal jätkab Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes jääb Gallist nelja sekundi kaugusele.

Hispaania velotuur jätkub neljapäeval temposõiduga, Vuelta saab lõpu pühapäeval Granadas.